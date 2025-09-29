Meteorólogos piden máxima precaución en Valencia y Castellón: el riesgo de lluvias torrenciales es bastante elevado y activan todas las alarmas

El riesgo de lluvias torrenciales es bastante elevado y activa todas las alarmas, será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que está por llegar es un marcado cambio de tendencia que puede ser clave. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir unas jornadas en las que la inestabilidad se acabe convirtiendo en una dura realidad. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán en estos días.

Lo peor que podría pasar en esta época del año es estar pendientes de un cielo que vuelve a amenazar con una importante gota fría que puede cambiarlo todo. Las terribles lluvias torrenciales pueden acabar cambiando todo en muchos sentidos, por lo que, habrá llegado ese momento de poner por delante un giro radical que puede ser esencial. Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, se convertirá en algo muy distinto. Es hora de esperar lo inesperado con algunos detalles que pueden ser claves, será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial. Ahora más que nunca toca estar pendientes de las alertas.

Máxima precaución en Valencia y Castellón

Es importante estar preparados para una serie de cambios destacados que van a llegar sin apenas esperarlo. Por lo que, quizás habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas horas.

Vamos a vivir un terrible fenómeno que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas horas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una situación de marcada inestabilidad que puede suponer un giro importante de guion.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de un riesgo. Nos enfrentamos a una situación que puede ir cambiando por momentos y que representa el riesgo más absoluto, una vez más, estamos a merced de una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Es hora de empezar a pensar en un giro importante en el tiempo que nos obliga a estar pendientes de nuestra seguridad. Estar pendientes de la evolución de estas lluvias torrenciales puede acabar siendo algo esencial en estos días que tenemos por delante.

Activan todas las alarmas ante la llegada de lluvias torrenciales

Lluvias torrenciales pueden tirar por tierra todo lo que esperaríamos en estas próximas horas. Por lo que habrá llegado el momento de apostar, por lo que habrá llegado el momento de estar pendientes de estos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio oriental peninsular y Baleares, sin descartar otras zonas de Andalucía y Baleares. Pueden ser localmente muy fuertes y/o persistentes en algunas zonas, e incluso alcanzar intensidades localmente torrenciales, con acumulados que podrán superar los 180 litros, en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona. Descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur».

Las alertas estarán activadas: «lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 mm con intensidades torrenciales. Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca. Debido a que pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación puede dar lugar a cambios en las zonas de mayor impacto, se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas».

La previsión del tiempo pone en rojo aquellas partes del país que pueden verse afectadas por este episodio: » Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero; máximas en descenso notable. Viento moderado del nordeste en el litoral; en el resto, flojo variable con predominio de la componente este en las horas centrales; en el litoral de Valencia hay probabilidad de rachas muy fuertes».