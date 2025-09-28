«El tiempo en Galicia se vuelve impredecible»: AEMET advierte sobre alertas por viento y cambios inesperados

La AEMET lanza una importante alerta por el viento y los cambios inesperados en el norte de España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor en estas próximas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Tenemos que empezar a ver llegar un otoño en el que todo puede ser posible, con algunas novedades que serán claves en estas jornadas. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de algunas situaciones que no hubiéramos ni esperado.

Esta parte del país estará muy pendiente de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa el todo inesperado. Son días de poner sobre la mesa algunas situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa que deberemos empezar a ver. El norte del país se ve afectado por una situación que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una alerta. La AEMET advierte sobre las alertas que llegan con viento y cambios inesperado en el norte de España en estos días.

Se vuelve impredecible el tiempo en Galicia

Galicia se prepara para empezar una semana en la que casi todo puede ser posible. Tocará estar pendientes de unos cambios en los que la situación puede ser radicalmente diferente. Es momento de ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Esta zona del país puede acabar siendo la más afectada por un fenómeno que vamos a ver llegar en breve. Un brusco cambio de tiempo que podría acabar de darnos una situación muy distinta a la que podríamos ver llegar. La previsión del tiempo nos traerá más de una sorpresa que puede ser clave.

Es momento de apostar por un giro radical que puede ser el que nos marcará estos próximos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días de vuelta a la rutina que nos harán despedirnos del mes de septiembre por todo lo alto.

Dejaremos atrás una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden ser las que aparezca en esta previsión del tiempo que afectará esta parte del país por todo lo alto.

La AEMET advierte sobre las alertas por viento y cambios inesperados

Será mejor que nos empecemos a preparar por una serie de situaciones que pueden acabar generando más de un fenómeno poco común. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer en todo momento lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo será posible.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos nubosos de nubes medias y altas avanzando desde el noroeste que tenderán a intervalos de nubes a partir de mediodía y con apertura de algunos claros en la mitad sur al final del día. Probable nubosidad baja de madrugada y desde la tarde en la mitad norte de Lugo que provocará la aparición de brumas y algún banco de niebla disperso. Lluvias débiles, que serán más probables e intensas en el entorno de A Mariña, Rías Baixas e interior de Pontevedra. Temperaturas mínimas en ascenso, que podrá ser localmente notable en Lugo y Pontevedra; máximas en ligero descenso en Lugo y en ligero ascenso en el resto, más acusado en el tercio suroccidental. En el interior, viento flojo del este que rolará a noreste por la mañana con intervalos moderados en el interior en las horas centrales del día. En el litoral, viento del nordeste acompañado de intervalos de fuerte y que rolará a norte al sur de Finisterre a partir de mediodía».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «El ex-huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio; siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular. Serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, así como a últimas horas en el nordeste e interior este peninsular, siendo probables intensidades fuertes con acumulados significativos en regiones de Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartarse en Extremadura. En el este peninsular irán con tormenta y localmente con granizo, pudiendo alcanzar intensidades muy fuertes. Intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco en el norte, y en Canarias cielos nubosos en los nortes con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales dispersos en Andalucía occidental y en los extremos nordeste y noroeste peninsulares. Temperaturas máximas en aumento en las islas, sudoeste de Galicia y noroeste de Castilla y León, con descensos en el resto de la vertiente atlántica que serán notables en interiores de su mitad sur, área cantábrica, alto Ebro e interiores del extremo este peninsular. Mínimas en aumento casi generalizado, más acusado en interiores del cuadrante nordeste. Pocos cambios en el resto».