¿Mañana hay colegio en Valencia? Todos los centros que han suspendido las clases por la alerta por lluvias
La suspensión de las clases por las lluvias afectará a 536.851 alumnos en toda la Comunidad Valenciana
Sigue en directo la última hora de la alerta por lluvias extremas en la Comunidad Valenciana
Las lluvias torrenciales que están asolando la Comunidad Valenciana han obligado a las autoridades a cancelar las clases en 239 municipios de la región, una situación que afectará a 536.851 alumnos.
El Ayuntamiento de Valencia ya anunció este domingo, después de la reunión del Cecopal de este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva, reglada y no reglada, en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales para este lunes. También suspendió la actividad de centros sociales como centros de mayores, de día y de juventud, y de las bibliotecas municipales.
Además, según han informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, previsto para este martes 30 de septiembre en la Universitat de València (UV) con la presidencia del Rey Felipe VI, ha sido pospuesta ante la grave situación meteorológica, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad del Turia.
«Se pospone el Solemne Acto Académico Estatal de Apertura de Curso 2025-2026 de las universidades españolas ante la situación meteorológica adversa, con nivel rojo de alerta por lluvias que afecta a la ciudad de València, para evitar desplazamientos de la comunidad universitaria en el día de hoy, y ante la previsible evolución de la inestabilidad meteorológica», señalan en un comunicado.
Por otro lado, las lluvias torrenciales han afectado también al tráfico aéreo en el territorio levantino provocando la cancelación de cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia para la jornada de este lunes.
En concreto, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07:30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22:35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.
¿En que municipios se cancelan las clases?
PROVINCIA DE VALENCIA
438.664 alumnos afectados
215 municipios:
– ADEMUZ
– ADOR
– ADOR – PALMA DE GANDIA
– AGULLENT
– AIELO DE MALFERIT
– ALAQUÀS
– ALBAIDA
– ALBAL
– ALBALAT DE LA RIBERA
– ALBALAT DELS SORELLS
– ALBALAT DELS TARONGERS
– ALBERIC
– ALBORACHE
– ALBORAIA
– ALBUIXECH
– ALCÀNTERA DE XÚQUER
– ALCÀSSER
– ALCUBLAS
– ALDAIA
– ALFAFAR
– ALFARA DE LA BARONIA
– ALFARA DEL PATRIARCA
– ALFARRASÍ
– ALGEMESÍ
– ALGEMESÍ – CARRASCALET
– ALGÍMIA D’ALFARA
– ALGINET
– ALMÀSSERA
– ALMOINES
– ALMUSSAFES
– ALPUENTE
– ALZIRA
– ALZIRA – BARRACA D’AIGUES
– ANNA
– ANTELLA
– ARAS DE LOS OLMOS
– AYORA
– BARXETA
– BÈLGIDA
– BELLREGUARD
– BENAGUASIL
– BENEIXIDA
– BENETÚSSER
– BENIARJÓ
– BENICULL DE XÚQUER
– BENIFAIÓ
– BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
– BENIFAIRÓ DE LES VALLS
– BENIGÀNIM
– BENIMODO
– BENIMUSLEM
– BENIPARRELL
– BENIRREDRÀ
– BENISSANÓ
– BENISSODA
– BÉTERA
– BICORP
– BOCAIRENT
– BOLBAITE
– BONREPÒS I MIRAMBELL
– BUFALI
– BUGARRA
– BUÑOL
– BURJASSOT
– CAMPORROBLES
– CANALS
– CANET D’EN BERENGUER
– CARCAIXENT
– CÀRCER
– CARLET
– CASAS BAJAS
– CASINOS
– CASTELLÓ
– CASTELLÓ DE RUGAT
– CATADAU
– CATARROJA
– CAUDETE DE LAS FUENTES
– CHELLA
– CHELVA
– CHESTE
– CHIVA
– COFRENTES
– CORBERA
– CULLERA
– DAIMÚS
– DOS AGUAS
– EL GENOVÉS
– EL PALOMAR
– EL PUIG DE SANTA MARIA
– EL REAL DE GANDIA
– ENGUERA
– ESTIVELLA
– FAURA
– FAVARA
– FOIOS
– FONTANARS DELS ALFORINS
– FORTALENY
– FUENTERROBLES
– GANDIA
– GANDIA – GRAU I PLATJA
– GAVARDA
– GILET
– GODELLA
– GODELLETA
– GUADASSÉQUIES
– GUADASSUAR
– JALANCE
– JARAFUEL
– LA FONT DE LA FIGUERA
– LA FONT D’EN CARRÒS
– LA LLOSA DE RANES
– LA POBLA DE FARNALS
– LA POBLA DE VALLBONA
– LA POBLA DEL DUC
– LA POBLA LLARGA
– L’ALCÚDIA
– L’ALCÚDIA DE CRESPINS
– L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
– L’ELIANA
– L’ÉNOVA
– LLANERA DE RANES
– LLAURÍ
– LLÍRIA
– LLOCNOU DE SANT JERONI
– LLOCNOU D’EN FENOLLET
– LLOMBAI
– LLUTXENT
– L’OLLERIA
– LORIGUILLA
– LOSA DEL OBISPO
– MANISES
– MANUEL
– MARINES
– MASSALAVÉS
– MASSALFASSAR
– MASSAMAGRELL
– MASSANASSA
– MELIANA
– MIRAMAR
– MISLATA
– MOIXENT
– MONCADA
– MONTAVERNER
– MONTESA
– MONTITXELVO
– MONTROI
– MONTSERRAT
– MUSEROS
– NÁQUERA
– NAVARRÉS
– NOVETLÈ
– OLIVA
– OLOCAU
– ONTINYENT
– OTOS
– PAIPORTA
– PALMA DE GANDÍA
– PATERNA
- PATERNA – LA CAÑADA
- PATERNA – LLOMA LLARGA
- PATERNA – TERRAMELAR
– PEDRALBA
– PETRÉS
– PICANYA
– PICASSENT
– PILES
– POLINYÀ DE XÚQUER
– POTRIES
– PUÇOL
– QUART DE LES VALLS
– QUART DE POBLET
– QUARTELL
– QUATRETONDA
– QUESA
– RAFELBUNYOL
– RAFELCOFER
– RAFELGUARAF
– REAL
– REQUENA
- REQUENA – CAMPO ARCIS
- REQUENA – SAN ANTONIO
– RIBA-ROJA DE TÚRIA
– RIOLA
– ROCAFORT
– ROTGLÀ I CORBERÀ
– RÒTOVA
– SAGUNT
– SAGUNT – PORT DE SAGUNT
– SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
– SANT JOANET
– SEDAVÍ
– SENYERA
– SERRA
– SIETE AGUAS
– SILLA
– SIMAT DE LA VALLDIGNA
– SINARCAS
– SOLLANA
– SUECA
– SUMACÀRCER
– TAVERNES BLANQUES
– TAVERNES DE LA VALLDIGNA
– TORRENT
- TORRENT – MONTE VEDAT
– TOUS
– TUÉJAR
– TURÍS
– UTIEL
– VALÈNCIA
- VALÈNCIA – BENIFARAIG
- VALÈNCIA – BENIMÀMET-BENIFERRI
- VALÈNCIA – CASTELLAR-OLIVERAL
- VALÈNCIA – EL SALER
- VALÈNCIA – HORNO DE ALCEDO
- VALÈNCIA – MASARROJOS
- VALÈNCIA – PINEDO
– VALLADA
– VENTA DEL MORO
– VILALLONGA
– VILAMARXANT
– VILLAR DEL ARZOBISPO
– VINALESA
– XÀTIVA
– XERACO
– XERESA
– XIRIVELLA
– YÁTOVA
CASTELLÓN
78.333 alumnos sin clases
19 municipios afectados:
ALCALÀ DE XIVERT
BENICARLÓ
BENICÀSSIM
BORRIANA
BORRIOL
CASTELLÒ DE LA PLANA
LA LLOSA
MONCOFA
MONTANEJOS
OROPESA
SANT JORDI
SANT MATEU
SEGORBE
TORREBLANCA
TRAIGUERA
VILA-REAL
LA VILAVELLA
VINARÒS
XILXES
PROVINCIA DE ALICANTE
19.854 alumnos sin clases
5 municipios afectados:
ELDA
PETRER
VILLENA
PINOSO
MONÓVAR