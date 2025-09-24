El Rey define como «masacre» la ofensiva de Israel en Gaza, igual que hizo Feijóo

La intervención del Rey Felipe VI este miércoles en la Asamblea General de la ONU era muy esperada para comprobar en qué términos se iba a referir el monarca a la grave situación que se vive en la Franja de Gaza en el conflicto entre Israel y Hamás.

La izquierda española estaba ansiosa por conocer cómo iba a calificar el Rey el conflicto entre Israel y la banda terrorista y al que ellos denominan como «genocidio».

Felipe VI lanzó un mensaje de repulsa por los ataques de Hamás contra Israel, pero también pidió al país hebreo que detenga la «masacre» sobre el pueblo palestino.

El Rey de España aseguró que los ataques que sufren en la franja de Gaza «son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa» y afirmó que esta acciones de Israel «repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

«Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre», aseguró el Rey en la sede de la ONU tras la ofensiva que está haciendo el Gobierno israelí en Gaza.

Esto es lo que dice la RAE sobre el término «masacre»

El término masacre, según la definición de la Real Academia Española (RAE), significa «matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida».

Feijóo usó también «masacre» en el Congreso

Ese mismo término, masacre, fue el que empleó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno del Congreso de los Diputados que se celebró el pasado miércoles 17 de septiembre.

«La masacre de civiles debe parar en Gaza», fue el alegato que denunció el líder de los populares en la Cámara Baja. Unos días antes, Núñez Feijóo había calificado la ofensiva de Israel Gaza como «crisis humanitaria».