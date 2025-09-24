Hamás aplaude de nuevo a Sánchez por el embargo de armas de España a Israel

Una vez más, el grupo terrorista Hamás ha mostrado públicamente su satisfacción con las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, los elogios llegan tras la aprobación del embargo total de armas a Israel, una medida que forma parte de un paquete de nueve iniciativas sancionadoras contra el Estado judío por su ofensiva militar en Gaza.

La organización islamista, considerada terrorista por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, no ha tardado en hacer pública su gratitud hacia el Ejecutivo español. Según ha recogido el diario palestino Filastin, Hamás ha calificado la decisión como un reflejo del «compromiso moral y político de España» frente a lo que denominan «atrocidades y crímenes de guerra» contra el pueblo palestino.

«La aprobación por parte del Gobierno de España de un embargo de armas total contra la criminal ocupación sionista refleja el compromiso moral y político de España frente a las atrocidades y los crímenes de guerra que están siendo cometidos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza», ha dicho el Movimiento de Resistencia Islámica, antes de agregar que supone «un paso importante» de cara a «presionar» al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que tilda de «criminal de guerra», para que «detenga esta guerra de exterminio y limpieza étnica».

Hamás no se ha conformado con aplaudir la medida española y ha aprovechado la ocasión para lanzar un llamamiento internacional. La organización terrorista ha instado al resto de países del mundo a activar «un boicot exhaustivo contra la entidad sionista canalla», con el objetivo declarado de «aislarla a nivel legal, político y económico».

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel. La normativa prohíbe tanto la compraventa de material de defensa como de productos y tecnologías de doble uso destinados al Estado judío.

Curiosamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que el Gobierno se reserva la posibilidad de acordar «excepciones puntuales» basadas en el «interés general», una puerta trasera que deja abierta la interpretación discrecional del Ejecutivo sanchista.

El real decreto no se limita al embargo armamentístico. También prohíbe el tránsito por puertos españoles y el espacio aéreo nacional de combustible con destino a Israel que pueda tener uso militar. Sin embargo, el Gobierno ha aclarado que esta restricción no afectará a las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), que se rigen por el convenio bilateral hispano-estadounidense.

Adicionalmente, la normativa prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, así como la publicidad de dichos bienes y servicios en territorio español.