La inversión israelí en España se ha desplomado un 79% en el primer semestre de este año, en plena campaña de Pedro Sánchez contra el país por la matanza que está protagonizando el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza. La inversión apenas ha quedado en 5,95 millones de euros, según la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía), inversión que se queda en 2,4 millones si restamos las desinversiones -es un 91% de caída en términos netos-. Según Economía, la mayor parte de esa inversión la han hecho ciudadanos particulares israelíes, y una mínima parte, empresas.

Además, en los siete primeros meses del año las exportaciones de productos españoles al mercado israelí han mejorado respecto a años anteriores y han superado los 1.023 millones de euros. Es la facturación de compañías españolas que podría estar en riesgo si el Gobierno de Israel o las empresas locales toman represalias contra España por la decisión de Sánchez de vetar la venta de armas a Israel y el comercio con productos de territorios ocupados, aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

La cifra en juego es superior a la de años anteriores en un 3%. En el conjunto de 2024, las empresas españolas vendieron automóviles, aceite de oliva y otros productos a Israel por valor de algo más de 1.700 millones de euros. Los automóviles son el principal sector exportador español a Israel, con 147 millones de euros en lo que va de año, según el Icex.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el impacto en la economía española de la decisión del Gobierno será mínimo. «Si tenemos en cuenta el volumen total de comercio con Israel, estamos hablando de cantidades, diríamos, poco significativas para el total del comercio de nuestra economía. Estamos hablando de en torno al 0,5% del total de las exportaciones, por ejemplo (…) Estamos hablando de elementos muy marginales, pequeños, pero sí que queremos lanzar ese mensaje, en este caso con esta prohibición, para estas empresas (israelíes), para las cuales sí puede tener un efecto significativo», ha dicho.

De momento, las exportaciones españolas a Israel no han disminuido este año, mientras las importaciones sí se han reducido en casi un 9%. El saldo a favor de España es un 20% superior al año anterior pese a la cruzada de Sánchez contra Israel por su respuesta a los atentados de Hamás de octubre de 2023. A final de año las ventas de empresas españolas a Israel rondarán los 1.800 millones de euros.

Sin embargo, las inversiones israelíes en España sí se han reducido en el citado 79%, según Comercio, en el primer semestre del año. Este primer semestre ha sido pésimo y las inversiones totales extranjeras se han reducido en un 60%, por lo que la israelí supera ampliamente la media.

En 2024 ya se redujeron drásticamente a 32 millones de euros, desde los casi 88 millones de 2023. En el primer semestre de este año ha sido de 5,95 millones. Apunta ya a que será la peor cifra desde 2011. La mayoría de la inversión proviene de ciudadanos particulares del país que se inclinan por el sector inmobiliario y, en segundo lugar, el sector financiero. La comunidad autónoma que más inversión ha recibido de Israel es Cataluña, seguida de Madrid.

De momento, el Gobierno ha aprobado el real decreto que aprueba el embargo de armas y de productos fabricados en los territorios ocupados, pero falta su convalidación en el Congreso. De nuevo, Sánchez no tiene los apoyos necesarios por las dudas de Junts, cuyos siete diputados suman mayoría con PP y Vox.