Cuerpo ofrece ayudas a las pymes catalanas para que convenzan a Junts de no tumbar la reducción de jornada

En un último intento por ablandar a Junts e impedir la derrota parlamentaria de la reducción de la jornada laboral en el Pleno del Congreso de la semana próxima, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo ha ofrecido a las patronales catalanas Foment del Treball y PIMEC un paquete de ayudas para las pymes, que el Ejecutivo se guardaba para la negociación posterior, durante la tramitación de la reforma legal.

Se trata de un giro, a la desesperada, con el que intentan que sean las patronales las que intercedan ante Junts, seducidas por las futuras ayudas, que el ministro ha cifrado en 350 millones de euros y una línea de crédito del ICO. Ese paquete, que estaba destinado, según fuentes socialistas, a incorporarse en la tramitación de la reforma legal más adelante es la última oferta que puede hacer el Ejecutivo en este momento, para buscar una solución a la posible derrota de la reforma legal, puesto que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se niega a retirar la iniciativa a pesar de las advertencias de la parte socialista de la coalición.

Con esta oferta de última hora, el Gobierno espera que Junts reconsidere su decisión y retire su enmienda a la totalidad del texto legal, de modo que no tendría por qué votar junto con PP y Vox ya que, en este trámite del debate de totalidad, se votan conjuntamente todas las enmiendas. Si, pese a las ayudas con las que el Gobierno pretende seducir a las pymes catalanas, Junts no modifica su postura, la reducción de la jornada laboral decaería previsiblemente, puesto que PP, Vox y Junts suman un total de 177 votos, mayoría absoluta.

De momento, Junts no ha dado a conocer su posición, pero en el caso de que decida retirar su enmienda a la totalidad y permitir que la reducción de la jornada laboral empiece a tramitarse, la aprobación final del texto tampoco estaría garantizada, porque el próximo martes solamente se vota si el Congreso admite su tramitación o no y queda por delante una larga negociación en la que, a buen seguro, los de Carles Puigdemont querrán añadir nuevas «bazas» a los 350 millones ya conseguidos.

Hasta el momento, Junts siempre ha argumentado su rechazo a la reducción de la jornada laboral apelando al gran «impacto negativo» que supone para las Pymes catalanas, pero desde las filas de la formación independentista también aseguran que tienen «ganas de dar un revolcón» al Gobierno de Pedro Sánchez, porque lleva dos años «incumpliendo compromisos».

No lo tiene fácil Pedro Sánchez en su empeño por ocultar su debilidad parlamentaria, con la titular de Trabajo decidida a mantener viva la reducción de la jornada laboral y sus socios parlamentarios encareciendo tanto el «precio» de su apoyo que -ironías de la vida- el ministro Cuerpo, aquel al que Yolanda Díaz acusó en su día de practicar injerencias «casi de mala persona» contra la reducción de la jornada laboral, ha tenido que sacar la chequera y su mejor sonrisa ante el empresariado catalán para tratar de convencerles de las bondades de la Ley y encomendarse a ellos para convencer a Junts.