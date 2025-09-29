El Gobierno permitió dos manifestaciones en Valencia pese al tiempo mientras el PSOE se lanzaba a por Mazón

El Gobierno de España no vio motivos climatológicos para suspender este domingo sendas manifestaciones contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Valencia y Paiporta, mientras el PSOE, utilizaba una alerta roja que no comenzaba hasta varias horas después, las 04:00 horas de este lunes, para criticar que el presidente de la Generalitat hubiera viajado el fin de semana a un acto del PP a Murcia. Es decir, que a tenor de los gestos del PSOE, no había por qué suspender la manifestación contra Mazón porque no había alerta roja, pero el president no podía viajar por una alerta roja que no existía a esa hora.

En concreto, fuentes de la Delegación de Gobierno afirmaron a OKDIARIO que las manifestaciones se mantenían porque la alerta roja no empezaba hasta las 04:00 horas del lunes. Un argumento que desmonta de principio a fin la estrategia del PSOE para criticar a Mazón. Es decir, que la tarde del domingo no había razón climatológica para suspender esa manifestación. Sin embargo, a esas horas, dirigentes socialistas como la secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, o el portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ya habían criticado o criticaban en redes a Mazón. Una doble vara de medir de muy difícil explicación.

En el caso concreto de Rebeca Torró, un usuario de la red social X le ha respondido: «En Cataluña también hay alerta roja, ¿dónde está Illa? ¿Y el Cecopi de allí?».

Según fuentes gubernativas, a las movilizaciones en Valencia y Paiporta han asistido este domingo unas 5.000 personas. Ambas movilizaciones debían encontrarse encima de un puente,: el denominado de la Solidaridad. Como era de esperar, todo ha transcurrido con normalidad, dado que la alerta no se ponía en marcha hasta varias horas después, en concreto a las 04:00 de este lunes.

El propio PP valenciano, en una publicación efectuada en su perfil de X, antes Twitter, ha calificado las afirmaciones vertidas por los dirigentes socialistas como «engaño viral del PSOE», a la vez que varios usuarios de la red también criticaban a los socialistas.

Los populares han sostenido que: «El PSOE difunde el bulo de alerta roja en Valencia desde mediodía y sin embargo autoriza manifestaciones por la tarde, porque la alerta roja no empieza en Valencia hasta mañana». El PP ha criticado a los socialistas que: «Más pendientes de politiqueo rastrero que de la seguridad de las personas. Les da igual todo. Sin escrúpulos. Sin vergüenza». Y ha cerrado su mensaje con un: «Basta de manipular sólo para hacer política barata».