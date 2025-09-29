El temporal que se cierne sobre la Comunidad Valenciana ha provocado ya en la mañana de este lunes inundaciones de playas y calles en la localidad de Gandía. Un municipio turístico ubicado en la comarca de La Safor, con algo más de 80.000 habitantes censados pero una población mucho mayor en los periodos vacacionales. Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, algunas calles están anegadas con más de un palmo de agua sobre el cemento. Y, en algunos lugares, las precipitaciones hacen que el agua se encuentre casi a ras de la altura máxima de los muretes de los chalets, mientras que de fondo continúan escuchándose truenos. En el término municipal de Gandía, las precipitaciones han superado en algunas zonas los 224 litros por metros cuadrado.

Las precipitaciones se han venido produciendo en su conjunto en toda la comarca de La Safor a lo largo de lo transcurrido en la jornada de este lunes. Allí, las tormentas han sido de una gran intensidad. Pero, también, está lloviendo en otras comarcas próximas.

Así, en la Marina Alta, ya en la provincia de Alicante, la localidad Sella ha recogido 65,4 litros por metro cuadrado; Pedreguer, 64,6 l/m2; Tárbena, 53; Ondara, 49,8; Denia, 48,8. Y Bolulla, 45. En el caso de Gandía, algunos vecinos han criticado la falta de limpieza de los imbornales y del alcantarillado.

Según refleja el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana, en su perfil de X, continúa la alerta, en este caso de nivel rojo en el litoral norte de Castellón y en todo el litoral de Valencia. Además, la alerta nivel naranja por lluvias sigue activa en todo el interior y litoral sur de Castellón, en todo el interior de Valencia y en toda la provincia de Alicante. La alerta es nivel amarillo por tormentas en toda la provincia de Castellón, Valencia y Alicante.