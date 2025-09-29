El partido entre Valencia y Oviedo se suspende debido a la alerta roja por lluvias torrenciales

No ha sido hasta entrada la tarde cuando se ha tomado la decisión que debía llevar horas tomada. El partido de Liga que enfrentaba al Valencia y Oviedo en Mestalla se ha suspendido debido a las fuertes lluvias torrenciales que han desembocado en alerta roja. La suspensión era algo que caía por su propio peso, más desde que el domingo se mandaron avisos a los móviles para que evitaran salir a las calles, pero no ha sido hasta la tarde del lunes, a seis horas de que empezara el encuentro, cuando se ha decidido aplazar la jornada.

La situación en Valencia ha provocado que varios colegios de las zonas más anegadas hayan suspendido las clases durante este lunes y se ha extendido la suspensión al martes en las áreas inundables. El Ayuntamiento, sin competencias para suspender el partido entre Valencia y Oviedo, sí había transmitido el deseo de la Federación a través de la alcaldesa María José Catalá.

«Ha previsto esta noche entre el Valencia CF y el Real Oviedo. El Ayuntamiento de Valencia no puede suspender lo que no autoriza, no somos competentes para la suspensión de un partido de fútbol, que forma parte de una competición privada, y el antecedente lo tenemos en marzo, el partido del Villarreal lo suspendió LaLiga», inició su intervención.

«Es la Liga y es la Federación Española de Fútbol quienes deben suspender o aplazar el partido de esta noche, no es competencia municipal, y pido a los que se lanzan contra el Ayuntamiento de Valencia que lo dejen para otro momento, que ahora estamos en una emergencia. No es competencia del Ayuntamiento de Valencia, no podemos suspender lo que no autorizamos», continuó antes de explicar su protocolo de acción.

«Lo que he hecho es ponerme en contacto directamente con la RFEF, he hablado con el secretario general, ya que el presidente está en Chile y no ha sido posible por la diferencia horaria. Le he remetido a la Federación una solicitud para que aplacen el partido, dada la alerta roja por lluvias importantes para esta tarde, y así evitar desplazamientos en el área metropolitana de personas que se pueden dirigir a la ciudad. He remitido también el correo también a la Liga pidiendo el aplazamiento», explicó.