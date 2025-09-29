Illa se va a una inauguración en plena alerta roja por lluvias torrenciales en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se encuentra este lunes inaugurando la tercera edición del Mondiacult, la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales, con Tarragona en alerta roja por «lluvias torrenciales» que, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), implica un «riesgo extraordinario» en esta región.

Illa, que se ha reunido de forma telemática a primera hora con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para conocer la situación, forma parte del elenco de la inauguración oficial del Mondiacult 2025, unas jornadas culturales que por primera vez se celebran en Europa, tras las dos ediciones pasadas en México, y en las que la UNESCO presentará el Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura.

Junto al presidente de la Generalitat se encuentra también el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, presente en estas jornadas pese a la alerta roja en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, y el ministro de Cultura, el sumarita Ernest Urtasun. Junto a ellos se encuentra Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO.

Las dificultades meteorológicas han provocado que la Generalitat tome decisiones importantes en lo que respecta a la movilización de los ciudadanos. Como consecuencia de la alerta roja de la AEMET por lluvias, se han suspendido las clases este lunes en varios colegios de la provincia de Tarragona, en concreto en las comarcas de el Montsiá y el Bajo Ebro.

Asimismo, en las últimas horas se ha emitido una nueva alerta a los móviles, la segunda en menos de 24 horas, para advertir a la población de las condiciones meteorológicas que obligan a extremar las precauciones. Illa, en lugar de encontrarse centrado en la gestión de esta grave situación, mantiene su agenda e inaugurará el Mondiacult 2025 de la UNESCO junto a Sánchez y a Urtasun.

El Meteocat, servicio meteorológico público dependiente de la Generalitat que preside Illa, ha publicado y compartido un total de 13 mensajes en la red social X, informando de la situación del tiempo en Cataluña. «Desde ayer las precipitaciones en el extremo sur son persistentes y localmente torrenciales», informan, además de resaltar que este lunes ya es «el más lluvioso» en los registros en lugares como la estación de Amposta y Alfacs, en 33 y 31 años, respectivamente.

Alerta roja en Tarragona

La situación meteorológica en España centra sus focos de principal gravedad por lluvias torrenciales en las regiones de Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana, y Tarragona, en Cataluña. El aviso rojo de la AEMET se centra, en lo que respecta a Tarragona, en un lapso de tiempo con finalización prevista a las 12:00 horas del lunes, cuando se espera que se reduzcan los litros por metro cuadrado de precipitaciones en forma de lluvia.

«Atención a las inundaciones», ha comunicado la AEMET en su cuenta oficial a nivel nacional este lunes. Por su parte, la cuenta oficial de La Moncloa, ha recordado que la agencia meteorológica pública ha emitido un «aviso ROJO por lluvias torrenciales en el este y el sur» de la Península Ibérica.