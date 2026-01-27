Cómo van las encuestas y sondeos de las elecciones de Aragón 2026

A menos de dos semanas para las elecciones autonómicas de Aragón, programadas para el 8 de febrero de 2026, los sondeos y encuestas publicadas hasta ahora dibujan un panorama político marcado por una clara ventaja para el Partido Popular (PP), un ascenso significativo de Vox y un retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con una izquierda fragmentada y en retroceso.

Con la campaña electoral en marcha, ya se han conocido los resultados de las primeras encuestas que reflejan una ventaja clara del PP sobre el resto de fuerzas. Sin embargo, esa ventaja no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, lo que hace prever que la gobernabilidad dependerá del apoyo de otras formaciones.

En este contexto, Vox aparece como uno de los partidos con mayor crecimiento respecto a anteriores elecciones, con una subida notable en intención de voto y una previsión de aumento de escaños. Las encuestas coinciden en que la formación podría convertirse en un socio imprescindible para que el bloque conservador alcance una mayoría parlamentaria suficiente, lo que le otorgaría una posición clave en las negociaciones posteriores a los comicios.

Por su parte, el PSOE afronta la recta final de la campaña en una posición más débil que en anteriores convocatorias. Los sondeos apuntan a un retroceso en apoyo electoral, lo que dificultaría su capacidad para liderar una alternativa de Gobierno. A ello se suma la fragmentación del espacio progresista, con varias fuerzas compitiendo por un electorado similar.

¿Dónde te toca votar en Aragón?

La forma más sencilla y rápida de consultar el colegio electoral, la mesa y la sección es a través de los canales oficiales de la Administración: