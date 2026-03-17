Hoy, 17 de marzo de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán con cambios sutiles. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que rondan los 10 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, que asoma a las 07:00, promete calentar el ambiente hasta alcanzar los 17 grados en su punto máximo. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, haciendo que el día se sienta más agradable.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su despedida a las 18:59. La humedad, que oscilará entre un 65% y un 100%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. Así, la jornada se presenta como una invitación a disfrutar de la belleza de la ciudad bajo un cielo que, aunque cambiante, se mantendrá mayormente sereno.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un viento que sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h, añadiendo un toque de agitación al ambiente.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que podrían llegar a los 18 grados, pero la sensación térmica se mantendrá más baja debido a la humedad que alcanzará el 100%. Con el viento fuerte y la posibilidad de lluvias dispersas, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Ambiente fresco y parcialmente nublado en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 8 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 17 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente más cálido. La humedad se mantendrá alta, lo que generará una sensación térmica que podría llegar a ser de 17 grados, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado.

El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. No se espera lluvia durante el día, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 06:59 hasta la puesta del sol a las 18:59. En resumen, será una jornada mayormente tranquila y fresca, ideal para salir a disfrutar del aire libre.

Cielo variable y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, no se esperan sorpresas y el viento será suave, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar del entorno.