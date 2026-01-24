Azcón llama a convertir «el cabreo» de los jóvenes en votos para el PP en Aragón

Jorge Azcón, el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha instado a convertir «el cabreo» de los jóvenes aragoneses en votos para su partido en la región. A su juicio, es el PP el único capaz de «seguir mejorando» la vida de los españoles. Más aún, ha asegurado, cuando su partido eche al presidente Pedro Sánchez de la Moncloa.

Durante el desarrollo de un acto multitudinario en una discoteca ubicada en el centro de Zaragoza, The Place, donde ha acudido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder aragonés ha puesto de manifiesto el «desastre estrepitoso» que a su juicio ha sido la gestión del Gobierno de Sánchez.

Azcón, que ha reconocido que existen «razones» para los jóvenes «para estar cabreados», ha destacado al PP como la alternativa para «seguir mejorando» Aragón y España.

«Nosotros no nos vamos corriendo cuando vienen los momentos de asumir la responsabilidad y estar en el Gobierno», ha aseverado el líder popular en claras alusiones al PSOE y a Vox. Un partido, el de Santiago Abascal, que en julio de 2024, decidió dar por rotas las relaciones con el PP saliendo del Gobierno regional.

Para Azcón, «la gran diferencia es que nosotros podemos contar lo que hemos hecho durante el tiempo que hemos tenido la responsabilidad y lo que queremos seguir haciendo». Mientras que, por contra, ha asegurado que otros no pueden hacerlo.

«En estas elecciones votamos quién preside Aragón. No tenemos la suerte de volver a elegir a Natalia Chueca como alcaldesa de Zaragoza, ni tendríamos la suerte de echar a Pedro Sánchez en unas elecciones generales», ha esgrimido. Acto seguido, ha advertido que en los próximo comicios nacionales, donde el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dispute la presidencia del Gobierno, es ahí cuando «echaremos a Pedro Sánchez».

Aragón, el lugar de los jóvenes

El candidato del PP a la reelección ha querido centrar su segundo día de campaña en los jóvenes. Desde Zaragoza, ha destacado el trabajo que su Ejecutivo ha venido desarrollando durante los dos años y medio que ha durado su lesgilatura.

«Lo que hoy estamos haciendo, cambiar económicamente lo que significa Aragón para ponernos a la cabeza de España, está pensado especialmente para los jóvenes», ha asegurado. Asimismo, ha garantizado que los «miles de millones de euros» de inversión que ha logrado atraer la región se extenderán «como una mancha de aceite» a otros ámbitos.

«Cuando la economía crece, no crece para unos pocos, crece para todos», ha sentenciado. En este sentido, ha destacado que apostar por la inversión en la región aragonesa de capital tanto español como extranjero, va a servir para generar puestos de trabajo en áreas como la tecnología, la automoción o la logística.

Por otro lado, el líder popular, al igual que hiciera este pasado viernes, ha manifestado su compromiso expreso con la vivienda y facilitar su acceso para los jóvenes. «A los socialistas se les llena la boca hablando de vivienda, pero cuando llega la hora de la verdad, ocho años de socialismo en Aragón significaron 86 viviendas», ha asegurado.

Un hecho que, a los datos, ha contrastado con el trabajo de su partido al frente del Gobierno. Y es que en apenas dos años y medio, con el PP al frente de la comunidad autónoma, se han creado casi 3.000 viviendas, a lo cual, ha sumado su compromiso de seguir construyendo al menos mil más cada año.