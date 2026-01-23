Sánchez pide comparecer en el Congreso tras conocerse que una vía rota provocó el accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en las próximas semanas a petición propia en el Congreso de los Diputados, para aportar información sobre los accidentes ferroviarios que han tenido lugar en los últimos días en Adamuz y Barcelona con un total de 46 muertos, después de conocerse que una vía rota provocó el siniestro de Córdoba.

Sánchez reacciona a las exigencias del PP de una comparecencia del presidente del Gobierno, que han trasladado en las últimas horas a través del lídel del partido, Alberto Núñez Feijóo y de la portavoz del partido, Ester Muñoz. Según la solicitud de comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno pide además comparecer para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado en las últimas fechas.

Por el momento no hay una fecha fija para la intervención de Pedro Sánchez, en una decisión formalizada 24 horas después de que el Partido Popular exigiera la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en voz de Ester Muñoz. Si bien los populares pedían que Sánchez diera la cara la próxima semana, parece que la aparición se dará en febrero, como la del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En el Congreso de los Diputados, la portavoz del PP pidió «transparencia e información» además de resaltar que «pedir explicaciones no es atacar políticamente, es hacer nuestro trabajo. No es solo nuestra responsabilidad, es nuestra obligación».

Muñoz añadió en la comparecencia que «los españoles tienen muchas preguntas» y que, por ello, el principal responsable del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, debe responder. «Gestiona un Gobierno con un ministerio en el que ha tenido a ministros como Ábalos, que tiene cargos y altos cargos de ese ministerio imputados», subrayó la portavoz del Partido Popular en el Congreso.