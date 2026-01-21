Eduardo Inda ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por no dimitir tras la tragedia que se ha cobrado la vida de, al menos, 43 personas en el accidente de tren en Adamuz.

«Óscar Puente no ha dimitido, pero además de no dimitir, que es lo que haría cualquier ministro en situaciones similares, ha dicho que lo de Adamuz ha sido un «contratiempo» y que el estado de la red ferroviaria española «es muy bueno». Es sencillamente delirante», aseguró el director de OKDIARIO.

Además, Inda se planteó el escenario de qué pasaría en España si la tragedia de Adamuz hubiese ocurrido con el PP en el Gobierno: «Qué estaría ocurriendo en este país si el protagonista de estos acontecimientos no fuera Óscar Puente, sino un ministro del PP. Estaría Génova 13 tomada, la sede del Ministerio de Transportes acordonada para evitar los disturbios y los ministros no podrían salir a la calle».

El periodista recordó lo sucedido en anteriores tragedias vividas en España cuando el Partido Popular estaba en el poder. «Ocurrió en el 11M, ocurrió con la tragedia de Angrois, ocurrió con el perro Excalibur, ocurrió con la DANA y ocurrió con las residencias de la Comunidad de Madrid», afirmó Inda.

El director de OKDIARIO finalizó haciéndose una pregunta: «Si Carlos Mazón era a las 24 horas de producirse la DANA del 29 de octubre de 2024 «un asesino», ¿qué es Óscar Puente?».