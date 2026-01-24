Ayuso acusa a Sánchez de alimentar un «populismo patético» para romper la convivencia entre españoles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado abiertamente al líder socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, de alimentar un «populismo patético» para romper la convivencia entre españoles. A su juicio, para ser líder de un nación, debería tener «un mínimo de rigor y de pudor».

«Ese populismo patético que ha arruinado a naciones enteras hoy lo alimenta el presidente del Gobierno, al que le hago profundo responsable, directo de la ruptura de la convivencia entre españoles», ha declarado. Para Ayuso, esa es la única herencia que el presidente Sánchez puede dejar a los españoles.

Durante un acto celebrado en la mañana de este sábado con un grupo de jóvenes en una discoteca ubicada en el centro de Zaragoza, The Place, Ayuso, que ha arropado al candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que Sánchez «poco debe querer a España» cuando ha sido capaz «de partir en dos a sus hermanos».

En este sentido, le ha acusado también de haber centrado sus esfuerzos en crear «un caldo de populismo» para dividir a los españoles. Según la también líder del PP de Madrid, Sánchez debería tener «un mínimo de rigor y de pudor». «Nadie está por encima de las reglas», ha expresado. «Todos nos tenemos que someter a un juicio, a una convivencia, a un entendimiento», ha asegurado.

Con todo, ha destacado que, en unas elecciones -como las que próximamente se celebren en Aragón el 8 de febrero-, «tiene que ganar en las urnas el que tenga razón, el que convenza más, no el que arrastre y el que intente retorcer las leyes, la verdad, los fiscales».

Ayuso, ante el aplauso de más de un centenar de jóvenes, ha señalado a quienes «nos llevan a una ruptura sin precedentes que nos va a dejar una herencia», ha dicho aludiendo a su auditorio, «que nosotros de jóvenes no tuvimos.»

«Menos sectarismo y más rigor», han sido dos elementos que ha destacado que deben primar y regir a todos los servidores públicos. A renglón seguido, ha acusado al actual Gobierno de haber llevado a España a la decadencia de las infraestructuras públicas por poner al frente de la administración «a los inútiles más grandes».

En este sentido, ha reconocido que, hasta hace años, España era reconocida por tener a los mejores ingenieros, las mejores empresas y las mejores infraestructuras. «Porque somos una marca imbatible, cuando va la ingeniería española y la arquitectura y la ciencia española, nuestros médicos fuera todo el mundo sabe que las cosas funcionan bien», ha asegurado.

Desde hace unos, ha asegurado, «todo empieza a funcionar muy mal porque tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras. Pero, claro, si teníamos a Koldo, portero de discoteca, de asesor en Renfe ¡qué puede salir mal!», ha expresado.

«¡Qué puede salir mal cuando apartas a los técnicos y a los ingenieros buenos como lo hacen en todos los órdenes de la vida para poner al activista y al pelota de tu partido!», ha proseguido. «Pasa lo que pasa después, y eso es lo que tampoco os merecéis, ni una herencia en división ni una herencia en decadencia», ha declarado.