Caos en Adif: tuvo que preguntar al maquinista de un tren a 2 kilómetros del siniestro qué había pasado

El relato de lo acontecido en la tarde-noche del pasado domingo en el tramo ferroviario de Adamuz revela el caos en el Gobierno para afrontar la emergencia. La cronología del Ministerio de Transportes choca con el testimonio de los pasajeros y de la propia Guardia Civil y refleja la absoluta improvisación en los primeros momentos del siniestro, que deja ya 45 víctimas mortales y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad. La conclusión es que los viajeros del Alvia estuvieron más de una hora esperando a ser evacuados, pese a que desde las 19:49 horas -cuando Adif habló con la interventora- el Gobierno ya sabía que este tren estaba accidentado. Tuvo que ser un agente quien lo localizó, por casualidad, al ver cómo varios pasajeros se acercaban andando por la vía. Más aún, su relato apunta a que Adif se comunicó con el maquinista de un tercer tren, situado a dos kilómetros, para informarse de la gravedad del siniestro.

Según la versión del Gobierno, a las 20:15 horas una patrulla de la Guardia Civil localiza el Alvia. Los agentes habían acudido a socorrer a los pasajeros del Iryo siniestrado y pensaban que «sólo había un tren implicado», según su propio testimonio. El cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala fueron los primeros guardias civiles en llegar al lugar del accidente ferroviario. Allí vieron a un grupo de gente que se acercaba «desde la oscuridad» por el lado izquierdo de la vía, algo que no les «cuadraba» dado que llegaban desde «la zona contraria a la que se encontraba» el primer tren localizado. Una de las personas de este grupo les dijo que venían «de un segundo tren», el Alvia.

Pero el relato de los hechos se torna aún más sorprendente por el siguiente dato. Cuando estos agentes se acercaron al Alvia y empezaron a rescatar a gente, vieron a un hombre con un chaleco reflectante y alumbrando con un móvil, que resultó ser «un tercer maquinista», el de «un tren que estaba a unos dos kilómetros y que no estaba implicado en el siniestro», pero que «se había visto paralizado porque la circulación se había parado».

Este maquinista «pasó el teléfono» a la Guardia Civil «porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando, sabía que se había producido un siniestro pero no sabía realmente el alcance» del mismo.

Una hora en ser evacuados

Según la cronología del Ministerio de Transportes, hasta las 20:15 horas del pasado domingo, la Guardia Civil no localizó el Alvia. Había transcurrido más de media hora del fatal choque con el Iryo.

La sucesión de hechos reportada por el departamento de Puente es la siguiente: a las 19:45:02 horas del domingo, el maquinista del Iryo llamó al centro de control para comunicar un «enganchón» en la catenaria. A las 19:48:39 horas y 19:48:51 horas se producen dos llamadas al maquinista del Alvia, por entonces ya fallecido.

Unos segundos después, a las 19:49:33 horas, se logra contactar con la interventora de este tren. La mujer traslada que tiene un golpe en la cabeza.

En ese momento, otro técnico habla en paralelo con el maquinista del Iryo, «que comunica que se trata de un descarrilamiento». A las 20:00 horas «llega la primera patrulla de Guardia Civil al lugar del accidente». A las 20:15 horas, «el maquinista del tren 2181 y dos personas inspeccionan la vía II.» Es entonces cuando «otra patrulla de la Guardia Civil localiza el segundo tren accidentado».

De los testimonios de la Guardia Civil y los propios pasajeros se desprende en cambio que los agentes desplazados por el reporte del Iryo se encontraron con el Alvia accidentado sin tener conocimiento de ese segundo tren. Fue sobre el terreno cuando se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia.

«Un frenazo»

Transportes ha difundido este viernes un segundo comunicado sobre la cronología de hechos del pasado domingo.

En la nota, en cambio, admite implícitamente que, aún 20 minutos después del siniestro, seguía creyendo que el Alvia sólo había tenido un «frenazo».

El nuevo comunicado de Transportes se inicia a las 19:57:34 horas del domingo. Asegura que Renfe recibe a esa hora una comunicación de Adif por el «desacarrilo» del tren Iryo, informando que «también hay heridos» en el Alvia «que está en vía contigua» pero «no sabe la gravedad». «Lo mismo ha tenido que dar un frenazo», se apunta.

Tras varias llamadas entre los servicios de emergencias del 112, Renfe y Adif, el comunicado admite que a las 20:02:45 horas se seguía creyendo que el siniestro del Alvia se debía a un «frenazo». «Puede haber heridos por eso», recoge el relato de Transportes.

A las 20:03:09 el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe «llama al agente de guardia nacional» y «le actualiza la información sobre la incidencia». Ahí termina el nuevo relato de los hechos, sin dar más detalles.