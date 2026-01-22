Ayuso acusa al Gobierno de intentar ganar tiempo para «buscar culpables» por los 43 muertos de Aldamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de intentar «ganar tiempo» tras el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba) para «buscar culpables» por las 43 víctimas mortales que ha dejado el siniestro. La dirigente del Partido Popular (PP) ha exigido al Ejecutivo que no impere «la ley del silencio y del miedo» en todo lo que rodea a la investigación.

«Sabemos que esta ley del silencio bueno pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas», ha reprochado Díaz Ayuso este jueves, además de incidir en que, en caso de que el tren accidentado hubiera sido de Metro de Madrid en lugar de Renfe o AVE, la que el Gobierno «hubiera liado sería tremenda».

Ayuso ha dejado claro que no quiere «justicias ni venganzas» y ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «esta vez no tiene a quién culpar». «Es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones», ha añadido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente las prioridades de los trenes de Renfe. Ayuso ha dicho que impera que estos tengan «menú 2030, en cinco idiomas» y que lleguen «a una estación con nombre de mujer», mientras que lo que quieren los españoles es llegar «puntual y con vida» a su destino. «Pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad», ha incidido.

Ayuso pone en foco en conocer la verdad del accidente de Adamuz y en pedir responsabilidades. «No se sabe lo que ha pasado», ha dejado claro, además de reprochar que el Gobierno «no invierte» en la red ferroviaria y que está «entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán», además de estar «sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación».

Además, Díaz Ayuso ha criticado la gestión del Ministerio de Transportes, que actualmente lidera el socialista Óscar Puente, por haber contratado en los últimos años «trenes que no cabían» por parte de ex dirigentes del mismo que «están en la cárcel o imputados», en referencia a José Luis Ábalos.

«Si a eso también le añades que durante muchísimo tiempo pasajeros, técnicos y maquinistas advertían del estado de las vías, evidentemente esto confluye en la responsabilidad política», ha detallado.

Ayuso, contra Puente

La presidenta madrileña ha dicho que Óscar Puente «nunca tuvo la humildad de dedicar tiempo a aprender» y de saber «qué tenía entre manos» sino que simplemente se ha dedicado «a hacer propaganda». Además, ha castigado las propuestas realizadas por Puente «sin ningún rigor» y que el ministro se haya dedicado a usar los medios del Ministerio» para ver quién habla de él en unas redes sociales que «sólo utiliza para insultar».

«Nunca escuche la solidaridad del Gobierno con estos presidentes que evidentemente no tienen la culpa de que se provoquen incendios a gran velocidad», ha reprochado Díaz Ayuso, a la vez que ha pedido no estar «en el sectarismo» sino centrarse «en el rigor científico y la verdad» porque sino los problemas de España «se van a seguir multiplicando».