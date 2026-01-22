Accidente de tren en Adamuz y Barcelona, última hora en directo | Causas del descarrilamiento, muertos y heridos
Sigue en OKDIARIO las últimas noticias del descarrilamiento de tres trenes en España
España está de luto tras lo sucedido en los últimos días. El descarrilamiento de varios trenes, dos en Barcelona (se han saldado con un muerto y varios heridos) y el accidente de Adamuz que ha dejado, por el momento, 43 fallecidos y cientos de heridos.
En Barcelona, al menos una persona ha muerto tras los accidentes de tren que se produjeron durante la tarde del martes, 21 de enero. La víctima era el conductor del convoy de Rodalies dirección Manresa, que perdería la vida tras chocar contra un muro caído en Gélida. Por otra parte, en Córdoba, el número de víctimas asciende a 43 tras el accidente ocurrido entre un convoy Iryo y un Alvia, que chocaron tras descarrilar el primero. También hay más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave.
Los audios de la caja negra extraída del tren de Iryo 6189 que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) han revelado las dos llamadas del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha en el momento del accidente. «Necesito que paren el tráfico urgentemente, por favor», se le escucha decir a su interlocutor, que le insta a la calma porque «no hay ningún tren llegando». Tras descarrilar, el Iryo invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia, y ambos colisionaron.
Accidentes de tren en España
Buenos días. Sigue aquí toda la actualidad sobre los accidentes de tren de Barcelona y Adamuz en directo. El accidente de Córdoba ha dejado 43 muertos, cientos de heridos y personas todavía desaparecidas, mientras que el de Barcelona se ha cobrado la vida del maquinista de Rodalies.
Los Rodalies siguen sin circular en Cataluña
Los trenes de Rodalies siguen sin circular a primera hora de este jueves, a pesar de que Renfe garantizó que el servicio de este transporte se reanudaría hoy mismo. Apuntan «causas operativas».