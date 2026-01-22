Ouigo ha pedido a algunos de sus trabajadores a través de un mensaje interno que eviten hacer declaraciones a la prensa temporalmente «por respeto a las víctimas» del fatídico accidente que sufrió Adamuz (Córdoba), según han comentado a OKDIARIO fuentes de la compañía. Esto sucede, sobre todo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando estos días en Ifema (Madrid).

Como esta operadora, la propia Renfe ha querido mantener un perfil bajo durante la feria, dejando su puesto, de grandes dimensiones, completamente vacío durante todo el evento, que durará hasta el próximo domingo. En su stand, tan solo aparecía un mensaje recordando lo sucedido.

Algo similar sucede con el puesto del Ministerio de Transportes en Fitur, lugar en el que también se ha colocado un mensaje en una pantalla que hacía alusión al accidente. En ese sentido, todos aquellos que tienen relación con el sector, estén vinculados o no a lo acaecido, están mostrando su consternación.

Ouigo

En el caso de Ouigo, esta operadora no tiene absolutamente ninguna relación ni con el accidente de Andalucía ni con el de Rodalies de Cataluña que se cobró la vida de un maquinista. Sin embargo, por respeto a las personas afectadas, la empresa de origen francés está evitando hacer declaraciones a la prensa y conceder entrevistas.

Unas entrevistas que son muy comunes en el marco del Fitur, momento que países y empresas aprovechan para darse a conocer. Sin embargo, este año, la feria se ha visto nublada por los terribles hechos, y Ouigo ha decidido ser cauteloso. Según fuentes de la empresa, la operadora ha lanzado un comunicado interno pidiendo discreción.

En estos momentos, las víctimas mortales del trágico accidente de Adamuz ascienden ya a 43 personas, aunque hay todavía numerosos heridos pendientes de su recuperación. Las investigaciones apuntan a un fallo en la soldadura de uno de los raíles en el kilómetro 318,7 de la vía que pudo haberlo provocado.

El accidente

Óscar Puente, ministro de Transportes, confirmó en su comparecencia del miércoles que las ruedas del tren Iryo descarrilado en Adamuz tienen muescas causadas por la vía. El ministro ha admitido también que es una «posibilidad innegable» que el estado de la vía puede ser la causa del accidente.

El político ha descrito lo ocurrido como un «contratiempo» que, a su vez, ha calificado como «muy grande». Así se ha expresado durante la comparecencia de prensa de este miércoles en la que ha dado explicaciones sobre el trágico accidente del pasado domingo.

La tragedia ha dejado historias muy impactantes, como la de Agustín Fadón, tripulante del Alvia que se encuentra entre las víctimas mortales el accidente. Este tripulante de Alvia se salvó por poco del accidente de Angrois (Santiago de Compostela), que dejó 80 víctimas mortales y 144 heridos el 24 de julio de 2013. Y es que Agustín no cogió este tren porque cambió el turno con otro compañero.