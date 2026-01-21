Agustín Fadón, el camarero desaparecido en el accidente de Adamuz que se salvó de la tragedia de Angrois

La tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que han muerto 42 personas, ha dejado historias muy impactantes, como la de Agustín Fadón, el tripulante del Alvia que continúa desaparecido.

Agustín se encontraba trabajando en la cafetería cuando tuvo lugar el fatal choque entre un tren Iryo y otro Alvia, después de que el primero sufriera un descarrilamiento el pasado domingo. Desde entonces, su familia no sabe nada de él.

Este tripulante de Alvia se salvó por poco del accidente de Angrois (Santiago de Compostela), que dejó 80 víctimas mortales y 144 heridos el 24 de julio de 2013. Y es que Agustín no cogió este tren porque cambió el turno con otro compañero. Así lo ha contado su hermana María del Mar a los medios de comunicación que se concentran en Córdoba.

María del Mar y Javier, cuñado de Agustín, lo buscan sin descanso desde el domingo. No figura en el registro de ningún hospital y su familia cree que viajaba en uno de los primeros vagones del Alvia. Su compañero le perdió la pista cuando fue al servicio.

Este tripulante, natural del municipio madrileño de Leganés, llevaba muchos años trabajando para Renfe y, al igual que muchos compañeros y pasajeros, se había quejado del estado de la infraestructura. «Él ya avisó del mal estado de la vía», ha relatado su hermana en declaraciones recogidas por El Mundo.

Ahora, su familia espera poder encontrarlo. Por el momento, la información que han podido aportar es que iba vestido de uniforme y que viajaba en uno de los primeros vagones del Alvia. Además, han difundido imágenes de él en redes sociales para intentar facilitar su localización.