Un maquinista de 28 años en prácticas: el joven que ha muerto en el accidente de Rodalies en Barcelona

Sólo dos días después del trágico accidente de tren en Córdoba que ha dejado al menos 42 muertos, la desgracia ha vuelto a golpear al sector ferroviario: este martes ha sido un tren de Rodalies de Barcelona el afectado, al descarrilar y chocar contra un muro. El siniestro ha dejado una víctima mortal. Se trata del maquinista, un joven de 28 años que ejercía su labor en prácticas. Era de Sevilla y estaba desplazado en la ciudad condal en periodo de formación con Renfe.

El sevillano viajaba junto a otros cuatro miembros de la tripulación en la cabina. Ha sido el único muerto en el accidente, mientras que los cuatro restantes han resultado heridos graves.

Tras pasar por una empresa privada dedicada al transporte de mercancías, el joven se desplazó a Barcelona para completar su formación en prácticas con Renfe, y operar y conducir los trenes de la compañía. Los jóvenes que suelen optar por la ciudad catalana como destino para realizar las prácticas acostumbran a hacerlo porque es donde no quiere ir nadie. Este rechazo se debe a la complejidad de la red y al mal estado de las vías.

Este martes por la noche, el tren de Rodalies siniestrado chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia. La colisión afectó principalmente a la cabina y al primer vagón, donde viajaban la mayoría de heridos. El balance es de un muerto y 37 heridos.

El accidente se ha producido pocas horas después del descarrilamiento de un tren de Iryo en Córdoba, que invadió este domingo la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia, con el que colisionó. El trágico accidente ha dejado 42 muertos y cerca de 300 heridos.

Por otro lado, este mismo miércoles, los maquinistas han convocado una huelga general en el sector, anunciada por el sindicato mayoritario Semaf. Esperan lograr que «se garantice la seguridad y fiabilidad de la red».