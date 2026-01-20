Aluvión de solidaridad de los andaluces: se triplican las donaciones de sangre tras la tragedia de Adamuz

La respuesta ciudadana tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) permitió triplicar en una sola jornada la recogida habitual de sangre y garantizar las reservas para los próximos días. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) recogió este lunes 2.990 bolsas, frente a las unas 900 que se alcanzan como máximo en un día normal.

Son datos facilitados por el propio SAS, que ha insistido en la necesidad de donar de manera «escalonada y ordenada», ya que las reservas están «garantizadas para los próximos días». La Junta de Andalucía ha agradecido el «aluvión» de solidaridad mostrado por los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia. El llamamiento se produjo tras la atención a decenas de heridos en hospitales andaluces.

El Hospital Universitario Reina Sofía, donde permanece ingresado el grueso de los heridos, agradeció igualmente la respuesta ciudadana y pidió «seguir colaborando de forma organizada y responsable». El SAS recordó además que, antes del accidente, las reservas de sangre y plaquetas se encontraban en torno a la mitad de lo recomendado tras el periodo navideño.

En Málaga, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células ha habilitado una apertura especial ininterrumpida hasta el miércoles 21 de enero ante la elevada afluencia de personas que han acudido a donar sangre tras el accidente. El centro, ubicado en el recinto del Hospital Civil, mantiene un horario continuo de 09:00 a 21:00 horas.

Las donaciones pueden realizarse tanto en los centros fijos de las capitales y grandes municipios como en las unidades móviles que recorren las ocho provincias andaluzas. La información actualizada sobre horarios y puntos de donación está disponible en la web del SAS (pinche aquí), en redes sociales y en la aplicación oficial Dona Sangre Andalucía.

Investigación

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, ha iniciado la investigación técnica del accidente. Para ello analizará en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo y se extraerán los datos de los registradores embarcados de ambos trenes. También se ha solicitado a Adif información sobre las circulaciones por ese tramo en los dos días previos al siniestro.

La comisión ha coordinado con la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Renfe e Iryo la extracción y custodia de los elementos clave, que serán trasladados a dependencias de la CIAF en Madrid para su posterior análisis en laboratorio. Además, se inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon previamente por el punto del accidente, para lo que se movilizarán nuevos investigadores en las próximas horas. La investigación se encuentra aún en fase preliminar y el informe final deberá publicarse en el plazo máximo de un año.

Además, la Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para analizar su posible relación con las causas del accidente.

Por el momento, una brecha en la vía de unos 40 centímetros concentra las sospechas, aunque habrá de concluir si fue la causa del descarrilamiento o consecuencia del mismo.

El accidente deja por el momento 41 fallecidos y 39 personas ingresadas en hospitales andaluces (35 adultos y cuatro niños), 13 de ellas en la UCI, según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). De los 122 asistidos en el accidente, 83 ya han sido dados de alta.

La Guardia Civil ha iniciado el traslado en helicóptero de muestras de ADN recogidas a familiares directos en distintos puntos de Andalucía, que serán analizadas en el laboratorio de Criminalística en Madrid para la identificación de las víctimas.