Andalucía anima a donar sangre de manera «escalonada» para atender a los heridos del accidente de Adamuz

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha animado a la ciudadanía a seguir donando sangre de forma «escalonada» tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al subrayar que, aunque las necesidades actuales están cubiertas, la donación es «esencial para anticiparse a las necesidades de los próximos días».

El accidente de trenes de alta velocidad ha dejado al menos 39 fallecidos y 152 heridos, cinco de ellos muy graves. En la mañana de este lunes, 48 personas siguen ingresadas en hospitales andaluces, de las que 12 se encuentran en distintas UCI de Córdoba capital, entre ellos un niño. Hay otros 36 heridos ingresados que están fuera de la UCI y 74 afectados ya han sido dados de alta.

En un mensaje difundido en redes sociales, el SAS aclara que los hemoderivados necesarios en este momento están garantizados, pero insiste en la importancia de mantener el ritmo de donaciones. En la misma línea, el Hospital Universitario Reina Sofía, donde permanece ingresado el grueso de los afectados, ha agradecido la solidaridad ciudadana y ha pedido continuar colaborando «de forma organizada y responsable».

El llamamiento se produce después de que, hace apenas unos días, el SAS solicitara donaciones de sangre y plaquetas para reponer unas reservas que se encontraban a la mitad de lo necesario tras el periodo navideño. Según la Consejería de Sanidad, las existencias están «bajas después de tres semanas con festivos», aunque confían en que se normalicen en los próximos días conforme se recupere el ritmo habitual de donaciones.

🩸 Las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas. Aun así, la donación de #sangre es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días. Animamos a donar de forma escalonada. ℹ️ Centros de donación con personal reforzado.#AccidenteFerroviarioAdamuz pic.twitter.com/cvx7ip8O1d — Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (@saludand) January 19, 2026

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles que recorren municipios y pedanías de toda Andalucía. La información actualizada sobre lugares y horarios está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del SAS –apartado Donar Sangre– y en la aplicación Dona Sangre Andalucía, disponible para Android e iOS.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la ciudadanía que evite acudir a las urgencias de los hospitales implicados en la atención a los heridos ante la previsión de horas «muy complicadas». Por ello, ha instado a quienes no presenten una situación «extraordinariamente grave o de máxima urgencia» a que se abstengan, en la medida de lo posible, de acudir a los servicios de urgencias de los centros de referencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este lunes de que la investigación del accidente queda en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia n.º 2 de Montoro (Córdoba), que es el que estaba de guardia en el momento de los hechos.

Los teléfonos habilitados para atender a familiares y pasajeros afectados por el accidente son: Renfe 900 101 020 e Iryo 900 001 402.

La Policía Local de Adamuz ha indicado que el «epicentro» de la atención a los familiares de las víctimas se ha trasladado ya a Córdoba, donde se están realizando las tareas de reconocimiento de los cuerpos.

Fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba habilitado como Punto de Información a familiares con participación de:

▶️ EMA, Cruz Roja, psicólogos del GIPED y servicios sanitarios. pic.twitter.com/uNZLrbAYDy — EMA 112 (@E112Andalucia) January 19, 2026

Además, el 112 Andalucía ha informado de que se ha fletado un autobús para trasladar a los familiares desde Adamuz al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado como punto de información y atención con apoyo psicológico y sanitario.