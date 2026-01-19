Moreno: «A lo largo del día se levantarán algunos de los vagones y puede aumentar el número de víctimas»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que se está a la espera de que lleguen los vehículos pesados de Adif para levantar algunos de los vagones descarrilados, comprobar si hay más cadáveres y proceder a su identificación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recalcado que la cifra de víctimas «no es definitiva».

«Ojalá haya heridos, hay dos UVI de alta intensidad preparadas, pero a medida que pasan las horas esa esperanza va desapareciendo. Tenemos dudas de qué puede haber dentro y qué puede haber debajo (de los vagones)», ha indicado Moreno en una entrevista en Cope.

El presidente andaluz se encuentra desde la pasada noche en Adamuz (Córdoba), zona cero del accidente de trenes que ha dejado 39 fallecidos y 152 heridos, cinco de ellos muy graves. «Es un amasijo de hierros, la imagen se me quedó grabada», el escenario era «triste» y «durísimo», ha apuntado, recalcando que la prioridad es identificar los cadáveres lo antes posible para evitar el «sufrimiento terrible» de las familias.

En la mañana de este lunes, 48 personas siguen ingresadas en hospitales andaluces, de las que 12 se encuentran en distintas UCI de la capital cordobesa (11 adultos y un niño). Además, 74 afectados ya han sido dados de alta.

ACTUALIZACIÓN AFECTADOS | 122 pacientes asistidos. A esta hora permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores.

▶️Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en UCI.

▶️Hasta 74 afectados han sido ya dados de alta. pic.twitter.com/xQNil85wtb — EMA 112 (@E112Andalucia) January 19, 2026

Moreno ha añadido que de momento los técnicos no tienen ninguna «hipótesis» sobre el motivo del accidente. «Imagino que con la luz del día y la maquinaria pesada podrán avanzar en esos análisis técnicos», ha subrayado. El presidente de la Junta ha pedido «máxima transparencia» por parte de la institución responsable hacia las familias y la sociedad «para que se sepa la verdad» y que «no vuelva a ocurrir».

«El impacto fue tan brutal que muchos viajeros salieron disparados. Anoche en el hotel me encontré a un herido que había salvado la vida de milagro. Me contó que iba en el Alvia, que estaba en la cafetería, y que su compañero salió cinco segundos antes. Él se quedó y sufrió un golpe tan seco que lo trasladó un vagón y medio hacia delante, pero sobrevivió. Su compañero con el que estuvo tomando café no está localizado», ha relatado.

Moreno ha reivindicado la seguridad del sistema ferroviario español y ha instado a que no se tenga «miedo al tren» porque la alta velocidad es un medio «muy seguro». «Afortunadamente tenemos líneas de ferrocarriles seguras que hay que cuidar, proteger y mantener para tener las máximas garantías posibles», ha manifestado este lunes en declaraciones a Canal Sur Radio, donde también ha expresado su agradecimiento por la «solidaridad y calidez» que le han demostrado los presidentes de comunidades autónomas.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha descartado que el accidente ferroviario se deba a un exceso de velocidad, ya que uno de los trenes afectados circulaba a 205 kilómetros por hora y otro, a 210.

#AccidenteFerroviario | Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, continúan trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario ocurrido en #Adamuz #Córdoba. El equipo Central de… pic.twitter.com/8ZiiXL8eHW — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Puente ha asegurado que el accidente es «tremendamente extraño» porque se produjo «en una recta», el tren que descarriló es «prácticamente nuevo, no llega a los cuatro años», y la vía está «totalmente renovada». Además, el tren Iryo había sido revisado el 15 de enero.

La circulación entre las comunidades de Madrid y Andalucía está suspendida «hasta nuevo aviso», según Renfe. La Junta de Andalucía ha pedido a la población que no acuda a los hospitales de la zona salvo para urgencias.

Los teléfonos habilitados para atender a familiares y pasajeros afectados por el accidente son: Renfe 900 101 020 e Iryo 900 001 402.