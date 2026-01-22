El emotivo reencuentro de Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz, con su familia

Efectivos de los bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), integrados en el Plan Infoca, han conseguido rescatar en la mañana de este jueves a Boro, el perro que permanecía desaparecido desde el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes y que ha causado la muerte de al menos 43 personas, además de decenas de heridos.

La captura del animal pone fin a varios días de búsqueda en un entorno especialmente complicado, marcado por la magnitud del siniestro y por las restricciones de acceso a la zona mientras continúan las labores de investigación. El Plan Infoca ha informado del hallazgo a través de la red social X (antes Twitter), donde ha difundido imágenes en las que se puede ver a los bomberos forestales junto a Boro, ya a salvo y en aparente buen estado.

El rescate se ha producido después de que, durante la jornada del miércoles, efectivos de la Guardia Civil localizaran al perro en las inmediaciones del lugar del accidente. No obstante, en aquel primer intento, el animal (visiblemente asustado y desorientado) logró escapar cuando los agentes trataron de acercarse, lo que obligó a reforzar el dispositivo de búsqueda y a extremar la cautela para evitar que volviera a huir.

Boro es un perro mestizo, cruce de Schnauzer y perro de agua, que viajaba en el tren de la compañía Iryo accidentado en Adamuz junto a su dueña y la hermana de esta. Ambas mujeres resultaron heridas en el siniestro y tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia, mientras que el animal escapó del convoy tras el impacto, perdiéndose en la zona rural próxima a la vía férrea.

Ante la desaparición del perro, la familia solicitó ayuda y denunció públicamente el caso, lo que dio lugar a la movilización de distintos colectivos. Desde la mañana del miércoles, miembros del Partido Animalista Pacma, escoltados por la Guardia Civil, participaron en las labores de búsqueda tras obtener la autorización del Ministerio del Interior para acceder a la zona del accidente, que se encontraba restringida por motivos de seguridad. En el dispositivo también estuvo presente la portavoz de la familia, que ha actuado como enlace durante las gestiones para localizar al animal.