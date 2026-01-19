Qué es Iryo: todo sobre la compañía del tren implicado en el accidente de Adamuz y sus diferencias con Renfe

La jornada del pasado domingo ha causado una gran conmoción en España después de que a última hora de la tarde descarrilara un tren en Adamuz (Córdoba) que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid y chocara contra otro convoy dejando, al menos, 39 muertos.

Uno de los agentes implicados en este terrible accidente es el operador privado de Alta Velocidad en España, Iryo. En este artículo, desgranaremos los entresijos de la compañía (origen de la empresa, su modelo de negocio, cómo funciona…).

Qué es Iryo

Iryo es el primer operador privado de Alta Velocidad en España por volumen de frecuencias. Su desembarco en nuestras vías se produjo a finales de 2022, como parte del proceso de liberalización del sector ferroviario impulsado por la Unión Europea para romper el monopolio de Renfe.

La compañía no es un actor solitario, sino que nace de un consorcio estratégico: ILSA. Esta entidad está participada por socios de gran peso en el sector transporte:

Trenitalia : El gigante ferroviario público de Italia, que aporta su experiencia operativa y tecnología.

: El gigante ferroviario público de Italia, que aporta su experiencia operativa y tecnología. Air Nostrum : La aerolínea valenciana, referente en aviación regional.

: La aerolínea valenciana, referente en aviación regional. Globalvia: Multinacional española especializada en la gestión de infraestructuras de transporte.

A diferencia de otras opciones de bajo coste, Iryo se posiciona como una alternativa de alta calidad y confort, utilizando una flota de trenes ‘Frecciarossa 1000’ (también conocidos como ETR 1000). Estos convoyes son famosos por ser los más rápidos y sostenibles de Europa, capaces de alcanzar los 360 km/h, aunque en la red española operan a los 300 km/h permitidos por la infraestructura de Adif.

Diferencias entre Iryo y Renfe

Aunque ambos operan en los mismos corredores de alta velocidad (como Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia o Madrid-Sevilla), existen diferencias sustanciales en la experiencia de viaje y la estructura de la compañía.

1. Titularidad y modelo de negocio

Mientras que Renfe es una entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Iryo es una empresa privada con gestión comercial independiente. Esto permite a Iryo aplicar una política de precios más dinámica y flexible, similar a la de las aerolíneas, buscando atraer tanto al viajero de ocio como al de negocios (business).

2. Segmentación de clases

Iryo ha diseñado una oferta basada en cuatro «zonas» o clases de confort:

Infinita Bistró : El máximo lujo, con asientos de gran confort y servicios premium.

: El máximo lujo, con asientos de gran confort y servicios premium. Infinita : Orientada a perfiles de negocios, con espacios pensados para el trabajo.

: Orientada a perfiles de negocios, con espacios pensados para el trabajo. Inicial Superior: Una variante que incluye acceso a espacios exclusivos.

Una variante que incluye acceso a espacios exclusivos. Inicial: La opción más económica, pero manteniendo un estándar de calidad alto.

Por su parte, Renfe divide su oferta principalmente en AVE (servicio premium con clases Turista y Confort) y su marca de bajo coste, Avlo.

3. Gastronomía y servicios a bordo

Una de las grandes bazas de Iryo es su apuesta por la gastronomía a través de su marca propia, Haizea. Ofrecen menús elaborados con producto local y opciones de restauración directamente en el asiento en las clases superiores. Renfe, aunque ofrece servicio de cafetería y menús en clase Confort de AVE, mantiene un enfoque más tradicional.

4. Flexibilidad en los billetes

Iryo presume de ofrecer la mayor flexibilidad del mercado, permitiendo cambios de fecha y hora incluso en sus tarifas más básicas (con ciertas condiciones), algo que en Renfe suele estar sujeto a la compra de complementos específicos o tarifas más elevadas