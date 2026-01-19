Todos los trenes afectados tras el descarrilamiento en Córdoba

La conexión ferroviaria entre Madrid y las principales capitales andaluzas se ha visto gravemente interrumpida tras un grave accidente en el municipio de Adamuz, en Córdoba. Iryo y Renfe han activado protocolos de emergencia para gestionar la movilidad de los miles de pasajeros afectados.

La jornada del domingo se ha tornado caótica para los usuarios del transporte ferroviario en el sur de España. Un descarrilamiento en el tramo que conecta la capital cordobesa con el resto de la red de alta velocidad y media distancia ha obligado a suspender el tráfico de manera indefinida mientras las autoridades y/o operarios trabajan en la búsqueda de posibles víctimas y la retirada del material afectado.

⚠️ Accidente ferroviario: Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía en la línea de alta velocidad, hasta nuevo aviso. ℹ️ Teléfono de atención a familiares 900 10 10 20 🚆 Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan… — InfoRenfe (@Inforenfe) January 18, 2026

El suceso, que tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad cordobesa, ha bloqueado una de las arterias principales de comunicación del país, dejando víctimas mortales, heridos de diversa consideración y numerosos convoyes detenidos.

El accidente en Adamuz: origen y víctimas

A última hora de la tarde del pasado domingo saltaba la alarma, dos trenes habían descarrilado en la localidad de Adamuz, en Córdoba, tras invadir el tren LD AV Iryo 6189 Málaga-Puerta de Atocha (317 pasajeros) la vía contigua por la que circulaba otro convoy, que también había descarrilado, el LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva (100 pasajeros), operados por Iryo y Renfe, respectivamente.

Según fuentes oficiales, a la hora de la colisión, el tren Alvia viajaba a 200 kilómetros por hora en una zona que es una recta.

El terrible incidente se ha cobrado la vida de 39 personas (que se sepa hasta el momento), mientras que otras 73 han resultado heridas (24 de ellas, de gravedad).

Relación de servicios suspendidos: estos son los trenes cancelados

Desde Adif han confirmado que toda la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo este lunes 19 de enero. Por el contrario, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano sí prestarán servicio con normalidad.

ℹ️ La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026