Los Reyes adelantan su vuelta de Atenas para estar en Córdoba con los afectados

La Casa Real ha anunciado que Sus Majestades los Reyes han tomado la decisión de adelantar su regreso desde Atenas para desplazarse este martes a Córdoba, donde visitarán a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz que ha dejado un balance provisional de 39 fallecidos y cientos de heridos.

La familia real al completo había aterrizado en la capital griega a las 18:00 horas de este domingo con el objetivo de asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. Sin embargo, la tragedia ocurrida en suelo español ha provocado un cambio de planes de última hora. Asistirán al entierro y al funeral organizado en honor de la tía de Felipe VI pero no se quedarán a la recepción posterior.

Durante unas declaraciones en Atenas, Don Felipe y Doña Letizia han agradecido a todos los vecinos de la localidad cordobesa de Adamuz por ayudar a los afectados por el accidente ferroviario y han dicho que lo que hay que hacer ahora es «atender, acompañar, ayudar y asistir» a todas las personas que se han visto afectadas por la tragedia.

Don Felipe y Doña Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, siguen con «gran preocupación» el desarrollo de este trágico siniestro que ha conmocionado al país.

A través de las redes sociales de la Casa Real, los Reyes han expresado su consternación: «Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos».

El accidente se produjo cuando un convoy que transportaba más de 300 pasajeros descarriló y chocó con otro tren que circulaba por la vía contigua con un centenar de viajeros a bordo, a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. El balance provisional es de 39 víctimas mortales y cientos de heridos. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona del siniestro mientras las autoridades han activado todos los protocolos de emergencia para atender a los afectados.