Última hora del accidente de un tren en Cartagena, en directo | Un convoy choca contra una grúa en Murcia

España está de luto tras lo sucedido en los últimos días. El descarrilamiento de varios trenes, dos en Barcelona (se han saldado con un muerto y varios heridos) y el accidente de Adamuz que ha dejado, por el momento, 43 fallecidos y cientos de heridos.
En Barcelona, al menos una persona ha muerto tras los accidentes de tren que se produjeron durante la tarde del martes, 21 de enero. La víctima era el conductor del convoy de Rodalies dirección Manresa, que perdería la vida tras chocar contra un muro caído en Gélida. Por otra parte, en Córdoba, el número de víctimas asciende a 43 tras el accidente ocurrido entre un convoy Iryo y un Alvia, que chocaron tras descarrilar el primero. También hay más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave.
Los audios de la caja negra extraída del tren de Iryo 6189 que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) han revelado las dos llamadas del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha en el momento del accidente. «Necesito que paren el tráfico urgentemente, por favor», se le escucha decir a su interlocutor, que le insta a la calma porque «no hay ningún tren llegando». Tras descarrilar, el Iryo invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia, y ambos colisionaron.
Heridos trasladados al hospital
Los servicios de emergencia han trasladado a los heridos de este nuevo accidente hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena para su valoración, uno de ellos ha sido atendido por varios cortes. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil
López Miras, en contacto con los Servicios de Emergencia
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha publicado en sus redes sociales que se encuentra en estos momentos siguiendo la evolución del incidente. «En comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona. Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no se ha producido ningún descarrilamiento», ha escrito.
Quejas previas de los vecinos de Cartagena
Cabe decir que los vecinos de la zona afectada por el accidente se han quejado en numerosas ocasiones, ya que se trata de un tramo peligroso porque no está señalizado ni regulado por ningún semáforo, por lo que los pasajeros no saben cuando llega o se marcha el tren.
Cuatro heridos en Cartagena
Ya son cuatro heridos, por el momento, tras el accidente ferroviario en Cartagena.
Puente calificó el accidente de Adamuz como un «contratiempo»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descrito el desastre ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han muerto 43 personas tras el impacto de dos trenes de alta velocidad, como un «contratiempo» que ha calificado como «muy grande». Así se ha expresado durante la comparecencia de prensa de este miércoles en la que ha dado explicaciones sobre el trágico accidente del pasado domingo.
El dirigente socialista respondía así tras una pregunta sobre la huelga convocada por Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, en la que exigirán mayor seguridad en el sector ferroviario. Se tratará de un parón sectorial de tres días para el 9, 10 y 11 de febrero. La entidad lo decidió tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».
Tres heridos por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena
Un tren de pasajeros ha tenido un accidente este jueves en el municipio cartagenero de Alumbres. Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, el convoy, un aparato de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) impactó contra una grúa provocando al menos tres heridos leves.
Llorca retrata el caos del Gobierno: «No hay nadie tranquilo en este país con el tema ferroviario»
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha retratado este jueves la sensación que existe en la sociedad española tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que ya se ha cobrado 43 víctimas mortales. «Yo creo que no hay nadie tranquilo en estos momentos en este país con el tema ferroviario». Esa es, según ha manifestado, «la sensación que tenemos todos».
Pérez Llorca se ha expresado así en un encuentro con periodistas de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Un escenario en que la Comunidad Valenciana ha recibido 30.000 visitas en un solo día, lo que sitúa a esta Comunidad como líder en la citada feria.
Un senador del PP recuerda a Puente que en diciembre le alertó del riesgo ferroviario: «Siento tener razón»
El senador del PP por Murcia Francisco Bernabé ha rescatado este jueves una intervención suya en un Pleno del Senado de diciembre en la que advirtió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de que podía ocurrir una desgracia ferroviaria: «Se veía venir, hay veces en las que uno siente en el alma tener razón».
En un mensaje en su perfil de X, el senador ‘popular’ ha vuelto a publicar un vídeo suyo después de discutir con el ministro Óscar Puente en una sesión de control al Gobierno en el Senado sobre la situación ferroviaria.
Vox pide que «no se intenten destruir pruebas» del accidente de Adamuz «como pasó con el 11M»
El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha explicado este jueves que presentarán una querella por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta Isabel Pardo de la Vera por un presunto delito de homicidio imprudente para que «no se intenten destruir pruebas como pasó con el 11M», en alusión a los atentados terroristas perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004.
Lo ha dicho en un acto en Barcelona para presentar las propuestas del partido en Cataluña para 2026, donde ha dicho que «ve gravísimo» que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no quiera una auditoría independiente tras las advertencias de maquinistas», y después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) haya convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero.
La Guardia Civil mantiene la búsqueda de dos personas en Adamuz con batidas y rastreos con perros
La Guardia Civil mantiene este jueves la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), unas labores que abarcan desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías.
La propia Guardia Civil ha difundido un vídeo este jueves (cuando se cumplen cuatro días del accidente registrado el domingo a las 19:45 horas) mostrando las labores de búsqueda y explicando que están realizando batidas y rastreos con perros especializados en el perímetro del accidente.
La comisión que investiga el accidente de Adamuz denunció «la falta de cultura de seguridad» en el sector
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que es el organismo encargado de la investigación del accidente ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), denunció el año pasado «la falta de cultura de seguridad» en el sector, tras constatar que, en un incidente ocurrido el día de la dana de 2024, se tomaron decisiones «arbitrarias y sin respaldo procedimental».
En su última memoria anual y en la que se resumen las incidencias ferroviarias ocurridas en 2024, la CIAF analizó un descarrilamiento del tren AVE 2123 de Renfe en la línea entre Madrid y Andalucía, en concreto en el municipio de Álora (Málaga).
Antonio Sanz comparecerá el 29 de enero en el Parlamento andaluz para informar sobre la gestión del accidente de Adamuz
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado este jueves posponer al próximo día 29 la sesión extraordinaria del Pleno que quedó suspendida por las tres jornadas de luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 43 personas. La tragedia centrará una comparecencia en dicha sesión del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
La comparecencia del consejero se realizará a petición propia y de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y ha recibido este jueves el apoyo de los cinco grupos parlamentarios en la reunión de la Diputación Permanente que ha ratificado la suspensión del Pleno extraordinario previsto inicialmente para este jueves 22 de enero y su aplazamiento al mismo día de la semana que viene, el 29 de enero.
El PP pide que el consejero de Presidencia comparezca en el Parlament por el «colapso» en Rodalies
El PP catalán ha pedido que el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, comparezca en el Parlament por el «colapso» en Rodalies y que la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la de Interior, Nuria Parlón, lo hagan en comisión.
En un comunicado, explican que quieren que detallen las circunstancias del accidente en Gelida (Barcelona), el estado de la red ferroviaria, las actuaciones previstas y que aclaren lo sucedido a la ciudadanía.
Encuentran al perro Boro
Las autoridades han encontrado al perro Boro, que desapareció después del accidente ferroviario de Adamuz. Así lo han informado los grupos de voluntarios que se estaban organizando para buscar a Boro en la zona del accidente, junto a una imagen del animal con miembros de su familia visiblemente emocionados y un coche del 112 Andalucía. Los Bomberos han sido los que han hallado al animal sano y salvo.
Renfe empieza la retirada del tren accidentado en Gelida
Renfe ha comenzado la retirada del tren de Rodalies accidentado en Gelida, Barcelona, que se ha saldado con la vida de un maquinista de 28 años.
La Guardia Civil mantiene la búsqueda de dos personas que viajaban en los trenes en Adamuz
La Guardia Civil mantiene este jueves la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), unas labores que abarca desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías.
Fuentes conocedoras del dispositivo de búsqueda han señalado que en la primera inspección en los trenes, tanto en el Iryo como en el Alvia, no se había logrado hallar a estas dos personas que faltan para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos.
El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, informó este miércoles desde Adamuz que quedaban «dos desaparecidos por recuperar» de entre los restos del tren Alvia.
Huelva contabiliza un total de 27 víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz
La provincia de Huelva contabiliza un total de 27 víctimas mortales el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo, más de la mitad del balance del siniestro, que asciende a 43 por el momento.
De este modo, este miércoles se confirmaba el fallecimiento de una mujer cubana afincada en Bellavista, núcleo del municipio de Aljaraque, que se encontraba desaparecida, así como este mismo jueves se ha confirmado el fallecimiento de la joven de Lepe que constaba también como desaparecida, aunque aún no se había confirmado su identificación
Puente dice que han explorado 280 km de la Madrid-Barcelona y que sólo es un maquinista quien da avisos
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que anoche se exploraron 280 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona tras haberse recibido, hasta las 10.00 horas de ayer, 13 avisos de «tramos enteros» procedentes de un mismo maquinista.
Puente ha insistido en que el estado de ánimo de los maquinistas tiene que ver con esta situación, algo que ha considerado «entendible», puesto que son ellos los que están «al frente» de los trenes.
«El problema es que hemos pasado de cuatro avisos diarios en el conjunto de la red a tener sólo el martes, el día después del accidente, 25 avisos sólo en la Madrid-Barcelona y 21 realizados por un solo maquinista. Ayer a las diez de la mañana teníamos 13 avisos de un solo maquinista y no eran avisos de un punto, eran avisos de tramo completo», ha explicado el ministro.
Qué es el servicio de Rodalies
El servicio de Rodalies de Cataluña es la red ferroviaria que conecta Barcelona con su área metropolitana y otras zonas de Cataluña. Se trata del equivalente catalán a los trenes de Cercanías del resto de España
El PP exige a Puente presentar una «auditoría» sobre la red ferroviaria como le «obliga» la Ley de Movilidad
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha acusado este miércoles al titular de Transportes, Óscar Puente, de «generar más incertidumbre» al dar «solamente información parcial» del accidente de Adamuz (Córdoba), algo que, ha enmarcado en un intento de buscar «construir un relato». Dicho esto, ha emplazado al ministro a presentar ya la «auditoría» sobre la red ferroviaria como le «obliga» la Ley de Movilidad.
Bravo ha recordado que en la Ley de Movilidad el PP introdujo una enmienda, apoyada por varios partidos, «que obliga al Gobierno desde el 5 de diciembre a preparar un documento en el que se analicen, con carácter provincializado, todas las líneas, las incidencias que ha habido, cuáles son las propuestas de solución, un plan de choque de inversión y las limitaciones de velocidad».
Puigdemont denuncia la incompetencia de Cataluña en el accidente ferroviario
El líder de junts, Carles Puigdemont, ha denunciado en X la «incompetencia» de Cataluña en el accidente de Rodalies.
«Cataluña colapsa por incompetencia, dependencia y falta de liderazgo. La propaganda del gobierno no ha aguantado la realidad del país. Y ha llegado el momento de decir ‘Basta ya’, pienses lo que pienses», ha señalado.
Puente ve «intransferible» la red de Rodalies a la Generalitat: «Estaríamos troceando algo que interconecta a todos»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el traspaso total del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña es «intransferible», al advertir de qué gran parte de la red forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y, por tanto, «estaría troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos».
Puente se ha pronunciado así en una entrevista en Cope después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclamara la transferencia total del servicio al considerar que existe una «no inversión y dejadez del Estado» en Rodalies, tras el accidente en Gelida donde falleció un maquinista.
Junqueras critica a los que dan «lecciones de gestión» tras no reanudarse el servicio de Rodalies
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado «al gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión» tras no haberse reanudado este jueves el servicio de Rodalies en Cataluña, pese a haberse anunciado que así sería.
«Más de 400.000 ciudadanos están ahora sin alternativa. El gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión queda ahora retratado», ha asegurado en un apunte en X.
Ouigo pide a sus trabajadores que eviten a la prensa para no hablar sobre los accidentes
Ouigo ha pedido a algunos de sus trabajadores a través de un mensaje interno que eviten hacer declaraciones a la prensa temporalmente «por respeto a las víctimas» del fatídico accidente que sufrió Adamuz(Córdoba), según han comentado a OKDIARIO fuentes de la compañía. Esto sucede, sobre todo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo(Fitur) que se está celebrando estos días en Ifema (Madrid).
Ayuso propondrá una misa funeral por las víctimas de los accidentes ferroviarios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propondrá este jueves al Arzobispado de Madrid celebrar «cuanto antes» una misa funeral en la catedral de La Almudena por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.
Ayuso exige que no impere «ley del silencio» en Adamuz
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves que no impere «la ley del silencio y del miedo» en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos a 43 personas fallecidas y decenas de heridos, y va a Gobierno de la nación que necesita «ganar tiempo para buscar culpables».
«Sabemos que esta ley del silencio bueno, pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso, pues desviar de algunas polémicas», ha reprochado la presidenta madrileña.
¿Cuándo es la huelga de maquinistas?
Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, ya ha anunciado las fechas de la huelga. Se va a tratar de una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».
Según han informado desde Semaf, «la huelga se convoca al considerar que es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril».
Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona
Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos.
Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.
Puente asegura que la esperada autoridad de investigación de accidentes ferroviarios estará lista «en breve»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, cuya creación acumula un año y medio de retraso, estará lista «en breve».
En una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el ministro ha explicado que el retraso en la creación de esa nueva autoridad se debe a «cuestiones meramente procedimentales».
El Gobierno de Cataluña abre un expediente a Renfe por no prestar servicio hoy
El Gobierno de Cataluña ha abierto este jueves un expediente a Renfe por la falta de servicio y ha calificado de «inaceptable» que se anunciara la reanudación de Rodalies sin que esta se haya producido realmente.
Desvíos en Cataluña para suplir el servicio de Rodalies
En Cataluña se han activado los siguientes desvíos para suplir el servicio de Rodalies de este jueves:
- C‑25 | hacia interior
- N‑340 y C‑15 | hacia el Penedès
- C‑32 | litoral
- C‑58 / B‑40 | hacia A‑2
⚫ Tallada l’AP-7 a Martorell en sentit sud
🔁 Desviaments cap a l’A-2, fins enllaçar C-15 i a Vilafranca del Penedès, nova incorporació a l’AP-7
🟦 Rutes alternatives:
➡️C‑25 | cap a interior
➡️N‑340 i C‑15 | cap al Penedès
➡️C‑32 | litoral
➡️C‑58 / B‑40 | cap a A‑2 pic.twitter.com/kjSV44MCmF
— Trànsit (@transit) January 22, 2026
Renfe apunta a los maquinistas por la paralización del servicio en Rodalies este jueves
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies este jueves a causa de sus demandas para «incrementar» la seguridad.
«Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio», ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Los maquinistas se niegan a recuperar el servicio de Rodalies
Renfe aseguró que el servicio de Rodalies reabriría este jueves en Cataluña, pero no ha sido así. Los maquinistas no han accedido a ello por cuestiones de seguridad, mientras que Renfe señala una «huelga encubierta».
Renfe recomienda usar transporte alternativo por la ausencia de servicio de Rodalies
El servicio, suspendido tras el accidente en el que murió un maquinista de 28 años en prácticas, debería haber comenzado de nuevo a las 6:00 horas de la mañana de este jueves. Renfe asegura que no se ha retomado por «causas operativas» y recomienda a sus usuarios recurrir a otro transporte.
Los Rodalies siguen sin circular en Cataluña
Los trenes de Rodalies siguen sin circular a primera hora de este jueves, a pesar de que Renfe garantizó que el servicio de este transporte se reanudaría hoy mismo. Apuntan «causas operativas».
Accidentes de tren en España
Buenos días. Sigue aquí toda la actualidad sobre los accidentes de tren de Barcelona y Adamuz en directo. El accidente de Córdoba ha dejado 43 muertos, cientos de heridos y personas todavía desaparecidas, mientras que el de Barcelona se ha cobrado la vida del maquinista de Rodalies.
Tercer accidente ferroviario en España
Este nuevo siniestro marca el tercer accidente ferroviario que ocurre en la misma semana en España. Hace tan sólo cuatro días se produjo el trágico accidente de Adamuz por el que, de momento, han muerto 43 personas. Un cifra que se va actualizando conforme avanza el trabajo de los servicios de emergencia en la zona.