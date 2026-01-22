Última hora del accidente de un tren en Cartagena, en directo | Un convoy choca contra una grúa en Murcia

España está de luto tras lo sucedido en los últimos días. El descarrilamiento de varios trenes, dos en Barcelona (se han saldado con un muerto y varios heridos) y el accidente de Adamuz que ha dejado, por el momento, 43 fallecidos y cientos de heridos.

En Barcelona, al menos una persona ha muerto tras los accidentes de tren que se produjeron durante la tarde del martes, 21 de enero. La víctima era el conductor del convoy de Rodalies dirección Manresa, que perdería la vida tras chocar contra un muro caído en Gélida. Por otra parte, en Córdoba, el número de víctimas asciende a 43 tras el accidente ocurrido entre un convoy Iryo y un Alvia, que chocaron tras descarrilar el primero. También hay más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave.

Los audios de la caja negra extraída del tren de Iryo 6189 que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) han revelado las dos llamadas del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha en el momento del accidente. «Necesito que paren el tráfico urgentemente, por favor», se le escucha decir a su interlocutor, que le insta a la calma porque «no hay ningún tren llegando». Tras descarrilar, el Iryo invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia, y ambos colisionaron.