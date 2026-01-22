Cuatro heridos por el choque de un tren contra una grúa en Cartagena

Un tren de pasajeros que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha tenido un accidente este jueves en la localidad cartagenera de Alumbres. Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, el convoy, un aparato FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) impactó contra una grúa provocando al menos cuatro heridos leves. El tren no ha descarrilado.

El suceso ha ocurrido sobre las 12:00 horas a la altura de la parada de Los partidarios, entre Alumbres y el municipio de La Unión. Los servicios de emergencia han trasladado a los heridos hasta el hospital Santa Lucía de Cartagena para su valoración, uno de ellos ha sido atendido por varios cortes. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.

Según ha podido saber OKDIARIO el aparato chocó con una grúa que estaba invadiendo el gálibo. Como consecuencia se rompieron varios cristales y uno de los laterales de la máquina quedó afectado. Debido a esto el tráfico ferroviario ha permanecido bloqueado durante una hora hasta que la máquina ha conseguido retroceder por sí sola hasta la estación de Abrevadero, en Alumbres.

Cabe decir que los vecinos de la zona se han quejado en numerosas ocasiones de que se trata de un tramo peligroso porque no está señalizado ni regulado por ningún semáforo, por lo que los pasajeros no saben cuando llega o se marcha el tren.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha publicado en sus redes sociales que se encuentra en estos momentos siguiendo la evolución del incidente. «En comunicación permanente con los servicios de emergencia y sanitarios que ya están movilizados en la zona. Me informan que solo ha habido 4 heridos de carácter leve y no se ha producido ningún descarrilamiento», ha escrito.

Por su parte, Adif ha informado sobre el incidente a través de sus redes sociales explicando que la circulación se encuentra interrumpida por «la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria». Pocos minutos después han respondido que la circulación se ha reanudado con normalidad sin revelar el choque ni los heridos provocados por el accidente.

Se trata del tercer accidente ferroviario que ocurre en la misma semana en España. Hace tan sólo cuatro días se produjo el trágico accidente de Adamuz por el que, de momento, han muerto 43 personas. Un cifra que se va actualizando conforme avanza el trabajo de los servicios de emergencia en la zona.

Dos días después de este suceso ocurrió otro en Gelida (Barcelona). Allí un tren de rodalíes descarriló causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El convoy circulaba en dirección a Barcelona.