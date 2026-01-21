Ayuso y Llorca acuerdan impulsar un eje tecnológico para atraer el turismo en las dos autonomías

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, han firmado este miércoles un protocolo de cooperación de ambas Comunidades en innovación, desarrollo de proyectos y formación en materia turística. Tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad Valenciana apuestan, con este acuerdo, por un eje de inteligencia turística que permita conocer mejor el perfil de los turistas que visitan ambos territorios. El acuerdo se ha firmado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Si bien se encuadra dentro del marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que estos días se celebra, también, en Madrid, tal como ha destacado la propia Generalitat Valenciana.

Pérez Llorca ha destacado en relación al acuerdo que «cualquier mejora» en materia de Turismo contribuye «a la felicidad de muchas personas. Porque el turismo es la industria de la felicidad». En virtud del protocolo firmado este miércoles, ambas autonomías se comprometen a trabajar de forma conjunta y bajo el liderazgo técnico del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invatur) y los hubs madrileños con el fin de desarrollar nuevos proyectos piloto que para reforzar los destinos turísticos y potenciar la marca España en todo el mundo.

Con este convenio se potencia, además, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) al objeto de anticipar comportamientos y establecer perfiles de visitantes, lo que permitirá planificar y tomar decisiones estratégicas para adaptar la oferta en un contexto de experiencias personalizadas para cada visitante.

Pérez Llorca ha explicado que la «buena conectividad» entre Madrid y la Comunidad Valenciana facilita la apertura de nuevas rutas para que el turismo internacional que visita la Comunidad de Madrid «pueda conocer» los activos turísticos de la Comunidad Valenciana.

El sector turístico genera en la Comunidad Valenciana el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, además de 385.000 puestos de trabajo. En cuanto a la Comunidad de Madrid, se trata del principal mercado emisor hacia la Comunidad Valenciana. En cifras absolutas, en torno a cinco millones de madrileños visitan la Comunidad Valenciana. El turismo de la Comunidad de Madrid representa para la Comunidad Valenciana el 20% de los turistas nacionales.