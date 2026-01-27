La Basílica del Pilar no da permiso a Vox para fotografiarse dentro como hizo Azcón con Ayuso

La Basílica del Pilar no permite al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, hacerse fotos en el interior del templo, como sí dejo al del PP, Jorge Azcón. En Aragón, la iglesia se ha vuelto a mostrar hostil a que Vox. Si en el arranque de precampaña, la diócesis de Jaca le molestó que en un cartel citaran la iglesia de Panticosa, ahora desde el cabildo de la Basílica del Pilar no dan permiso a Vox para fotografiarse para no politizar los espacios sagrados.

Esta semana, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, tenía pensado realizar una visita a la Virgen del Pilar con el equipo de campaña, pero desde el cabildo han advertido a la formación que no les concederían el permiso para realizar fotografías ni vídeos en el interior. Una decisión que ha desatado la indignación en Vox, dado que consideran que están recibiendo un trato de desigual frente al PP, que sí este pasado domingo gozó del permiso para poder difundir contenido audiovisual en sus redes sociales, saliendo incluso uno de sacerdotes explicando la historia del Pilar.

Azcón en el Pilar con Ayuso

Como es habitual en las visitas realizadas por personajes públicos al Pilar, se suelen divulgar imágenes, como las realizadas por el PP, que más allá del posible carácter electoralista, prima la devoción mariana que se profesa a la patrona de España, resultando ser un magnífico canal para proclamar desde la vida laica el sentimiento y la fe religiosa.

El barón popular Jorge Azcón visitó este domingo el Pilar junto con Isabel Díaz Ayuso y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el marco del arranque de la campaña electoral. Tanto Azcón, como Ayuso y Chueca, así como la cuenta del PP en la Comunidad de Madrid, han divulgado fotografías y vídeos realizados durante la visita, en la que participó el propio responsable de comunicación, José Antonio Calvo, quien es el delegado capitular de Culto y Pastoral del Pilar.

«No hay mejor forma que comenzar el domingo que visitando a nuestra Virgen del Pilar con Isabel Díaz Ayuso», refleja el candidato popular en su cuenta de Instagram, acompañado de un video en el interior del templo donde aparece el responsable de comunicación de El Pilar.

Ayuso besa el Pilar de la Virgen

Por su parte, la líder madrileña ha reflejado en una publicación su visita a Aragón, cuya primera imagen está besando el Pilar de la Virgen, así como varias fotografías saludando a feligreses.

La alcaldesa de Zaragoza con Ayuso y Azcón

También la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, donde expresa que la visita realizada a la Basílica del Pilar ha sido «muy especial».

«Un lugar que representa nuestra historia compartida, nuestras raíces y los valores que unen a millones de personas a ambos lados del Atlántico. Valores que defendemos desde la política con respeto, convicción y orgullo. Zaragoza, Aragón y España comparten una misma herencia y un mismo futuro, basado en la libertad, la convivencia y la identidad que nos une», ha añadido.

Azcón y lo que a Vox no le dejan

Sin embargo, este pasado lunes, según ha podido saber OKDIARIO, desde el cabildo han comunicado por teléfono a Vox que, en la visita que tenían planificada hacer, no podrían sacar ningún recurso gráfico, argumentando que cuando lo hizo el PP, con Jorge Azcón a la cabeza como candidato en el marco de la campaña, no eran conscientes de que estaban grabando o haciéndose fotografías.

A Vox esta explicación informal por parte del Pilar no les convence, porque, según explican, en dicha visita estuvo presente José Antonio Calvo, jefe del Gabinete del Arzobispo de Zaragoza.

Desde el equipo autonómico de Vox, sospechan que están tratando de boicotear a la formación, dado que las acciones de la curia aragonesa contra la formación no quedan aquí. La Diócesis de Zaragoza ha arremetido este lunes contra la formación que lidera Santiago Abascal por citar a la parroquia de Santa María la Mayor del Pilar de Caspe, en una convocatoria de medios, exigiendo a la formación que retire el nombre de la parroquia en sus carteles.