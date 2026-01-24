Alejandro Nolasco, un joven historiador crítico con la «islamización», candidato de Vox en Aragón

El turolense Alejandro Nolasco Asensio (1991) repite como candidato de Vox a la presidencia de Aragón. Con sólo 34 años –nacido el 22 de agosto de forma accidental en Pamplona–, es una de las figuras emergentes en el panorama político español.

En estas elecciones anticipadas, revalida su liderazgo en la comunidad autónoma donde, en el anterior gobierno de coalición con el PP, ostentó la vicepresidencia así como la consejería de Despoblación, Justicia y Vertebración Territorial.

Tras la ruptura del acuerdo de gobierno PP-Vox y la decisión de los de Abascal de abandonar el Ejecutivo de Jorge Azcón, Alejandro Nolasco se convirtió en el portavoz de su grupo parlamentario en las Cortes regionales. Además es presidente provincial de Vox en Teruel y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, consolidando así su liderazgo tanto a nivel regional como dentro de su formación.

Su carrera política comenzó oficialmente en enero de 2019, cuando se afilió a Vox, formación desde la cual irrumpió rápidamente en la vida política aragonesa. Ese mismo año fue elegido concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, siendo el único edil de su partido en la ciudad.

En 2020 fue nombrado presidente provincial de Vox en Teruel, y en 2023 encabezó las candidaturas tanto al Ayuntamiento como a la presidencia del Gobierno de Aragón. En las elecciones regionales de mayo de ese año, Vox consiguió situarse como tercera fuerza en las Cortes de Aragón, aumentando notablemente su representación.

El estilo combativo de Nolasco ante «el riesgo de islamización de Aragón», según alerta desde la formación, así como algunas de sus posturas, especialmente en temas de memoria histórica –defendiendo con ahínco la «libertad de pensamiento» frente al «relato socialista» impuesto desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con la Ley de Memoria Democrática, que tumbaron Vox y PP al llegar al gobierno autonómico–, han generado debates y críticas en distintos sectores políticos y mediáticos.

Uno de los momentos con más repercusión mediática a nivel nacional fue cuando rompió un panfleto del Ayuntamiento de Huesca –gobernado por la popular Lorena Orduna– publicitando el ramadán en las escuelas.

Al día siguiente, la Comisión Islámica presidida por Aiman Adlbi – investigado por yihadismo– pidió su dimisión. También fue sonado el momento que protagonizó el pasado octubre, cuando se personó ante las puertas de Casa Palestina en Zaragoza, presidida por Ibrahim Abayat, un terrorista deportado por Israel, para denunciar la concesión de la Medalla de Hija Predilecta –tras la exclusiva por OKDIARIO–. Nolasco pidió que Abayat fuera declarado persona non grata de la ciudad. Un tenso momento que se vivió con un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos.

Desde el comienzo de la legislatura en 2023, como líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha hecho frente a la llegada de inmigración ilegal descontrolada y de menas, personándose en los puntos de acogida de la comunidad autónoma, y denunciando el problema de la okupación.

Mientras estuvo al frente de la consejería de Justicia, salieron a la luz que más del 90% de los inmigrantes ilegales que se reconocían menores eran falsos menas. También viajó a la cárcel de Zuera y Daroca para conocer de primera mano la realidad de los presos, donde se concentra un alto porcentaje de extranjeros mientras crece la violencia hacia los funcionarios de prisiones.

Nolasco es un apasionado de la teología y la cultura, especialmente, la literatura y el cine. Además habla idiomas. Reconoce que chapurrea chino. De niño, estudió francés en Montreal (Canadá) y es bilingüe en inglés, dado que cursó el Bachiller en St. Mary’s Springs Academy en Wisconsin, Estados Unidos. Una de sus aficiones es viajar. Ha estado en más de 50 países de mochilero, sobre todo, India, Asia, Jordania, Siria, Líbano, Japón.

Tras regresar a España después de su estancia en EEUU, estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Filosofía en la UNED. Más tarde, inició un doctorado en Historia en la Universidad CEU San Pablo, que está apunto de culminar sobre los combatientes turolenses de la División Azul. Un tema al que le dedicó uno de sus ensayos publicados, Los últimos cincuenta de la División Azul, presentado por su amigo íntimo Fernando Sánchez Dragó en 2020.

En la actualidad, está preparando un trabajo audiovisual sobre los últimos combatientes de conflictos militares del siglo XX. Anteriormente ha presentado programas literarios en televisiones locales que se emitían en la comunidad de Madrid –que pueden verse en su canal de YouTube–.

Desde joven mostró una actitud inquieta hacia el pensamiento, la literatura y la historia, lo que le llevó a publicar su primer libro con apenas dieciocho años y, desde entonces, ha publicado varias obras entre novelas y ensayos. Paralelamente a sus estudios, Nolasco ha ejercido como abogado, dirigiendo su propio bufete en Teruel desde 2017.