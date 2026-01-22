Vox no acudirá al homenaje de Estado por Adamuz y presentará querellas contra los responsables de Adif

El secretario general Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este jueves que su formación no acudirá al homenaje de Estado previsto para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba). La decisión se produce días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acordaran celebrar conjuntamente este acto el próximo sábado 31 de enero en Huelva.

Durante un desayuno informativo celebrado en Barcelona, Garriga ha detallado las razones de la ausencia de su partido en el acto institucional. Según el dirigente, Vox considera que acudir al homenaje supondría «blanquear» la gestión gubernamental en materia ferroviaria.

Querellas contra los responsables de Adif

El secretario general de Vox ha anunciado la presentación de una querella contra Luis Pedro Marco de la Peña, actual presidente de Adif y contra Isabel Pardo de Vera, que ocupó el cargo anteriormente. La acusación incluye delitos de «homicidio imprudente» y otros cinco delitos adicionales.

Desde la formación conservadora atribuyen a ambos dirigentes «responsabilidad por grave negligencia debido a la falta de mantenimiento en las vías ferroviarias». Garriga ha manifestado que su partido iniciará una «ofensiva en todos los órdenes» y ha hecho un llamamiento a la «movilización permanente».

El dirigente político ha mencionado al ministro de Transportes, Óscar Puente, como uno de los responsables del supuesto «abandono» de las infraestructuras ferroviarias. Además ha rechazado las acusaciones de quienes sostienen que Vox está «politizando» la tragedia.

Por otro lado, Garriga ha valorado como «acojonante» que el Govern de Cataluña haya abierto un expediente sancionador a la operadora Renfe por la suspensión del servicio de Rodalies esta mañana.

El servicio de Rodalies y Regionales en Cataluña permanece paralizado por segundo día consecutivo, pese a que el Govern anunció anoche su recuperación gradual. El secretario general de Vox ha calificado de «tomadura de pelo» la decisión del ejecutivo catalán del PSC de abrir expediente a la operadora ferroviaria.

Garriga ha señalado que, en lugar de «abrirse expedientes unos a otros», deberían dimitir «los responsables de que el sistema ferroviario esté como esté», en referencia a los recientes accidentes en Adamuz y Gelida.