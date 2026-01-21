Puente afea el ‘bulo’ de los 20 segundos «no contrastados» pero fue el presidente de Renfe quien lo dijo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado este miércoles la duda de quién estableció que hubo 20 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia. Y sostiene que «se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están contrastados», como insinuando que es un bulo extendido, un acusación a quien lo ha publicado. Pues, bien, fue el máximo responsable de Renfe, Álvaro Fernández-Heredia, quien lo dijo este lunes hablando del accidente.

El presidente de Renfe, en concreto, dijo que «el sistema de LZB está equipado de tal manera que cuando hay un obstáculo en la vía se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren. Pero al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe ese mecanismo».

El ministro Óscar Puente, cuando ha asegurado este miércoles que el lapso de tiempo entre el descarrilamiento y el choque fue de 9 segundos, en vez de 20 segundos, ha dicho que: «Sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto. Se ha hablado de 20 segundos, ahora parece que el impacto es casi simultáneo, de menos de 9 segundos. Se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están contrastados. Ahora parece que el descarrilamientos es casi simultáneo».

Otro patinazo del ministerio de Óscar Puente este miércoles es el del mareo con las limitaciones de velocidad en la línea de AVE Madrid-Barcelona. Errático ha sido comportamiento de Adif con respecto a un tramo en concreto entre Madrid y Barcelona. Adif rectificaba de nuevo por la mañana y limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo entre Madrid y Zaragoza tras la petición de un maquinista. Pero horas más tarde, volvía a establecer el límite de de los 150 km. por hora.

Adif ha decidido reducir también, de forma temporal, la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de AVE que une Madrid con Valencia. Después del aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía, la velocidad se ha limitado a 160 km/h en dos tramos, en Toledo y entre localidades de Cuenca y Valencia, y a 200 km/h en otro tramo de la región conquense.

La velocidad se reduce a 160 km/h en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo) y en el mismo límite en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Por su parte, la limitación se coloca en 200 km/h en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Las reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas, es decir, a movimientos bruscos del tren de lado a lado, y se suman a las que Adif ha aplicado en la línea Madrid-Barcelona de AVE, con varias modificaciones a lo largo de las últimas horas.