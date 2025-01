El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abierto la puerta a que el operador ferroviario estatal, Renfe, pueda sacar a Bolsa parte de su capital en un futuro, aunque ha descartado que tal escenario se vaya a dar en los próximos cinco años.

Puente ha querido matizar un comentario que hizo la semana pasada en Madrid, donde destacó que uno de los objetivos del Gobierno es hacer de Renfe una Aena, la empresa pública española que gestiona los aeropuertos, una de las 10 mayores empresas del Ibex 35 en capitalización bursátil (29.400 millones de euros).

«Fue una expresión un tanto tosca, que puede tener muchas explicaciones. En este momento no estamos pensando en eso (en la posibilidad de que cotice), sino en dotarla de la eficiencia que ha demostrado Aena en su sector, una empresa rentable, con unos índices de calidad y atención al cliente muy buenos y que funciona magníficamente bien», ha explicado en declaraciones a los medios desde Londres, donde se ha reunido este martes con su homóloga británica, Heidi Alexander.

«Ojalá seamos capaces de hacerlo tan bien que, en un horizonte temporal que desde luego no va a ser los próximos cinco años, Renfe, por qué no, pudiera sacar parte de su capital a la Bolsa. Pero eso no está en el horizonte temporal inmediato ni a medio plazo», ha añadido Puente.

Además, ha resaltado que siempre se reservará el carácter público de Renfe -cuyo nuevo presidente será Álvaro Fernández de Heredia, según se ha confirmado este miércoles-, de la misma forma que el 51% de Aena sigue estando en manos públicas. «Mi expresión de que queremos hacer de Renfe una Aena, tómenla con mucha cautela, porque no es literal», ha concluido al respecto.

La intención de una empresa para cotizar en Bolsa es para tener una mayor acceso al capital y poder así financiar su plan de crecimiento. En los últimos años, el Gobierno ha ampliado la presencia internacional de Renfe, que ya va más allá del llamado ‘AVE a la Meca’, tras comprar participaciones en operadores checos e italianos, participar en proyectos ferroviarios mexicanos y estadounidenses y entrar en Francia.

Este martes por la tarde, Puente también se ha reunido en Londres con empresas españoles con presencia en Reino Unido, principalmente en el sector ferroviario y de la gestión aeroportuaria, para trasladar su apoyo y el del Gobierno a su internacionalización y ofrecer su respaldo en la ejecución de sus proyectos actuales y el desarrollo de futuros negocios.

Entre las empresas con las que se ha reunido está Aena, además de Ineco, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr, Dragados (ACS), Pacadar UK, Indra, CAF, Typsa, Go Ahead, Idom o Sener.