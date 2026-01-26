La ‘ayusomanía’ contagia a los rivales de Azcón: la nº 2 de Aragón Existe se hace una foto con Ayuso

Carmen Herrero, número dos de Aragón Existe se ha sumado a la oleada de rivales políticos al candidato del PP, Jorge Azcón, que se han fotografiado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una instantánea, la de la dirigente del partido regionalista, que se produjo el mismo día en que el socialista Pedro Loscertales, líder de la Comarca de Monegros, arropó también a Ayuso.

La imagen se tomó el pasado sábado al término de la celebración de un acto celebrado en el Auditorio Carlos Saura del Palacio ubicado en la provincia de Huesca. Un enclave al que fue invitada la líder del PP de Madrid como ‘protagonista estrella’ para participar en el programa especial de La tarde de Huesca de Altoaragón Televisión.

En la fotografía, de hecho puede verse a la dirigente del partido regionalista con una amplia sonrisa y un gesto complaciente al haber podido compartir unos minutos con la presidenta Ayuso. Si bien se desconocen las palabras que pudieron intercambiarse, la única certeza es que tuvo que esperar una larga cola para poder esperar su turno y tomarse con su móvil la imagen.

Herrero, alcaldesa de Maluenda, se integró el pasado julio de 2025 en las filas de Aragón Existe. Un marca, que parte de Teruel Existe, y misma por la que es la número dos de la agrupación política en Zaragoza.

La servidora pública aragonesa, por su parte, debe gran parte de su trayectoria política al PP. Fue alcaldesa de la misma localidad bajo las siglas populares entre los años 1999 y 2003. También, bajo el abrigo del que ahora es el principal partido de la oposición a Pedro Sánchez, concurrió varios mandatos como concejal.

También en el PSOE

La instantánea entre al dirigente del partido regionalista y Ayuso se produjo minutos después de que el presidente socialista Loscertales hiciera lo propio con la líder regional. Él, que permaneció en una segunda fila, a apenas unos metros de distancia de la presidenta popular, esperó a que terminara el encuentro para acercarse a saludarle y pedirle tomarse una fotografía para el recuerdo.

El máximo representante de la Comarca de Monegros, también alcalde de Castelfrotite, no quiso perderse el evento en el que participaba la presidenta Ayuso en la provincia oscense. Junto a él, también estuvo su esposa y un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, no adscrito, Antonio Laborda.