Dónde te toca votar en Aragón: consulta tu colegio electoral, mesa y sección

Con la convocatoria de elecciones, miles de aragoneses se preparan para acudir a las urnas el próximo 8 de febrero y una de las dudas más habituales en los días previos es saber exactamente dónde votar. En Aragón, como en el resto de España, cada elector tiene asignado un colegio electoral, una mesa y una sección concretas, datos que conviene comprobar con antelación para evitar confusiones el día de la votación.

La asignación del lugar de voto depende del domicilio que figure en el padrón electoral, por lo que cualquier cambio reciente de residencia puede haber modificado el colegio o la mesa respecto a anteriores comicios.

Cómo saber en qué colegio te ha tocado

La forma más sencilla y rápida de consultar el colegio electoral, la mesa y la sección es a través de los canales oficiales de la Administración:

Instituto Nacional de Estadística (INE) : A través de su sede electrónica, los electores pueden consultar sus datos censales introduciendo el DNI o NIE . El sistema indica el colegio electoral asignado, la dirección exacta y la mesa correspondiente.

: A través de su sede electrónica, los electores pueden consultar sus datos censales introduciendo el . El sistema indica el colegio electoral asignado, la dirección exacta y la mesa correspondiente. Ayuntamientos : Los consistorios aragoneses suelen habilitar consultas presenciales o telefónicas en los servicios de atención ciudadana, especialmente en los días previos a la votación.

: Los consistorios aragoneses suelen habilitar consultas presenciales o telefónicas en los servicios de atención ciudadana, especialmente en los días previos a la votación. Tarjeta censal: La Oficina del Censo Electoral envía por correo postal una tarjeta informativa en la que figuran todos los datos necesarios para votar. Aunque no es obligatorio llevarla el día de las elecciones, sí sirve como referencia.

Cómo consultar tu mesa y sección

Existen varias formas de poder consultar la mesa y sección en la que te ha tocado: