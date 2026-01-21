El PP cree que Vox llevará al límite la investidura de Guardiola para influir en las elecciones de Aragón

El Partido Popular de Extremadura cree que Vox está dispuesto a llevar al límite la investidura de la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola. Un bloqueo, al que han llevado los de Santiago Abascal, que a juicio de los populares forma parte de su estrategia para ganar terreno de cara a las próximas elecciones en Aragón.

«La agonía se llevará hasta el próximo ciclo electoral», ésa es la idea unánime que muchos ahora repiten en el seno del PP. Vox busca «tensar la cuerda» y muestra de ello, apuntan, ha sido incluso su negativa a negociar, previo a la constitución de la Mesa de la Asamblea extremeña, el papel que podrían tener en esta Cámara los de Abascal.

Según el PP, las advertencias de Vox de este pasado lunes -primicia desvelada por OKDIARIO- anunciando la suspensión de las negociaciones para sellar un acuerdo que posibilite la investidura de Guardiola, responde únicamente a una estrategia con la que en Bambú buscan ganar visibilidad y movilizar a su electorado.

De hecho, apuntan a que la proximidad de los comicios aragoneses, donde Vox ha sido el socio mayoritario de los populares -ostentó la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo, una consejería y la Presidencia de las Cortes regionales-, se presta a que utilicen los acuerdos en Extremadura como un instrumento más para presionar.

En el PP admiten que la situación a la que Vox ha encaminado los acuerdos sólo sirve para retrasar la formación de un Gobierno y, con ello, posponer la ansiada estabilidad que precisa la región extremeña.

En este sentido, reseñan que, de lo contrario, la candidata de los populares no habría obtenido el respaldo de casi el 44% del electorado. Guardiola obtuvo 29 escaños, uno más que en los anteriores comicios; Vox, por su parte obtuvo 11 escaños.

A la salida del primer pleno de la nueva legislatura en la Asamblea extremeña, ha sido la propia Guardiola la encargada de manifestar su desagrado con la decisión de Vox de hacer un alto en el camino en las negociaciones. Con todo, ha vuelto a tender su mano al diálogo y al entendimiento con el equipo negociador de Abascal.

«La voluntad del PP es llegar a un acuerdo cuanto antes», ha reiterado. A su juicio, no es comprensible que un partido como Vox, tercero en los comicios, con un 17% de los apoyos, se siente a negociar «como si hubiera ganado». A renglón seguido, ha advertido a los de Abascal que no pueden pretender que, a los resultados de las pasadas elecciones del 21 de diciembre, pueda pretender que se cumpla «la totalidad de su programa electoral». Pero es más, tampoco optar, como ha destacado, puestos de responsabilidad.