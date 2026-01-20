El PP elige a Naharro como presidente de la Asamblea de Extremadura tras no llegar a un acuerdo con Vox

La Asamblea de Extremadura ha oficializado este martes la designación de Manuel Naharro como nuevo presidente de la Cámara regional. Una elección, adelantada por OKDIARIO, que se ha confirmado tras la falta de entendimiento entre el Partido Popular y Vox después de que los de Santiago Abascal anunciaran la suspensión de las negociaciones entre ambos equipos.

El parlamento autonómico ha tenido que esperar a los resultados de una segunda votación para conocer el nombre de la persona sobre la que recaería la presidencia de la Asamblea. Finalmente, el popular Naharro, por 29 votos, ha sido el ganador. El candidato de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha contado con el apoyo de sus 11 diputados.

La decisión de proponer al líder del PP en Badajoz ha sido impulsada por la propia presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola. Será ahora Naharro, junto al resto de miembros de la Mesa de la Asamblea extremeña, quienes propongan a la candidata de los populares, ganadora de los comicios del pasado 21 de diciembre, para ser investida presidenta del Gobierno regional.

Con su designación, adelantada por este periódico en las horas previas a su proclamación, el PP se hace con el control del Parlamento autonómico. Un movimiento, el de los populares, debido a la imposibilidad de cerrar un acuerdo con Vox después de que este lunes confirmaran fuentes del equipo negociador a este diario su intención de suspender el diálogo con el equipo de Guardiola.

Los de Abascal, que han justificado su postura en las que han criticado de sucesivas negativas de la líder del PP por «negarse a cambiar Extremadura», se ha producido justo un día antes de tener que configurarse la Asamblea regional y, con ello, también la votación de la presidencia de la Cámara extremeña.

Por su parte, Vox que había propuesto a su senador por designación autonómica, Pelayo Gordillo, como candidato a la presidir el parlamento, no ha obtenido los apoyos suficientes para ser investido presidente. En una primera votación, tan sólo ha obtenido el sí de sus 11 diputados. En una segunda vuelta, en la que sólo hacía falta una mayoría simple, ha obtenido el mismo resultado.

Vox entra en la Mesa

El Grupo Popular en la Asamblea ha cedido 10 de sus votos a Vox para que pudiera tener presencia en la Mesa de la Cámara regional. Un elemento, resaltan fuentes populares, que no tenía garantizado según lo ocurrido en otras ocasiones. En el año 2023, tras los comicios autonómicos, el PSOE y Podemos dividieron sus votos para dejar fuera al partido de Abascal.

Una circunstancia a la que, por contra, el PP ha dado la vuelta sumándose a los 11 votos de Vox y que ha permitido, en este caso en forma de Secretaría Primera de la Asamblea, nombrar a su diputada Beatriz Muñoz Cortés. Los populares, por su parte, ocuparán la Secretaría Segunda.

Si bien la vicepresidencia primera del parlamento extremeño ha recaído en el PP, en concreto, en la figura del diputado Domingo Jesús Expósito Rubio; la vicepresidencia segunda ha recaído en el PSOE. Será así el diputado socialista, Eduardo Béjar Martín, el representante de su grupo en la Mesa de la Asamblea.