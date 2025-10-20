Apple TV 4K: qué es, para qué sirve y cuánto cuesta el dispositivo de Apple

El Apple TV 4K es el centro multimedia de Apple que transforma cualquier televisor con conexión HDMI en un completo dispositivo inteligente. Gracias a su sistema operativo tvOS, permite instalar aplicaciones, disfrutar de juegos, escuchar música o ver tus series favoritas en la mejor calidad posible. Es una alternativa ideal si tu tele tiene ya unos años o si quieres una experiencia más fluida y sin interrupciones.

Un centro de entretenimiento con tvOS

La gran ventaja del Apple TV 4K está en su software. Con tvOS puedes acceder a plataformas como Apple TV+, Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube, además de servicios musicales como Apple Music y Spotify. También permite jugar con Apple Arcade, usar Apple Fitness+ para entrenar desde casa y aprovechar la función AirPlay para enviar contenido directamente desde el iPhone, iPad o Mac.

El dispositivo actúa, además, como un verdadero centro de control del hogar inteligente. Gracias a su compatibilidad con HomeKit y la tecnología de red Thread (en el modelo superior), es posible gestionar luces, enchufes, cámaras y otros accesorios compatibles desde un único punto. Todo se controla con la voz gracias a Siri.

Diseño compacto y mando Siri Remote

El Apple TV 4K destaca por su diseño minimalista y discreto. Mide apenas 9,3 centímetros de ancho y fondo, con un grosor de 3,1 cm y un peso de poco más de 200 gramos. No tiene ventilador, por lo que funciona en silencio y se integra fácilmente en cualquier mueble o estantería del salón.

El nuevo Siri Remote está fabricado en aluminio, cuenta con clickpad táctil y botones físicos para moverse por los menús, controlar el volumen o activar Siri. La batería interna se carga mediante USB-C y ofrece varios meses de autonomía. También permite controlar el televisor mediante infrarrojos o a través del protocolo CEC.

Modelos disponibles y precios

Actualmente, Apple ofrece dos versiones del dispositivo. El modelo base incluye 64 GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi 6, mientras que el superior aumenta la capacidad a 128 GB e incorpora un puerto Gigabit Ethernet y la mencionada red Thread.

El precio oficial parte desde 169 euros para el modelo de 64 GB (Wi-Fi) y asciende a 189 euros para la versión de 128 GB (Wi-Fi + Ethernet). Ambos se venden con el mando Siri Remote y cable USB-C para carga.

Imagen, sonido y conectividad

El Apple TV 4K es compatible con vídeo 4K HDR, Dolby Vision y HDR10+, ofreciendo una experiencia visual de primer nivel. En el apartado de sonido, admite Dolby Atmos para un audio envolvente si dispones de una barra o sistema compatible. También cuenta con HDMI 2.1, Wi-Fi 6 con MIMO 2×2 y Bluetooth 5.0.

El modelo superior incluye además puerto Ethernet y conectividad Thread, que mejora la estabilidad de los dispositivos del hogar inteligente. Es compatible con televisores 4K de las principales marcas y con cualquier sistema de sonido que disponga de entrada HDMI ARC o eARC.

Un dispositivo pensado para durar

El Apple TV 4K incorpora el chip A15 Bionic, el mismo procesador de los iPhone 13, lo que garantiza un rendimiento adecuado y actualizaciones de software durante muchos años. Es una apuesta sólida para quienes buscan un reproductor rápido, con la mejor calidad de imagen y totalmente integrado en el ecosistema Apple.

El Apple TV 4K sigue siendo una de las opciones más completas del mercado para disfrutar del contenido digital en el salón. Pequeño, potente y con un sistema pensado para durar, es el aliado perfecto para quienes quieren algo más que un simple Smart TV.