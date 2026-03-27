GAME lo confirma: éste es el cambio que todo el mundo lleva pidiendo años y que te va a encantar

La cadena de tiendas GAME España ha anunciado un cambio que, aunque pueda parecer menor a simple vista, supone una mejora muy significativa para los aficionados al formato físico, especialmente para quienes compran videojuegos de segunda mano. La compañía ha decidido modificar la forma en la que etiqueta estos productos tras años de críticas por parte de los clientes.

Hasta ahora, uno de los aspectos más controvertidos de la compra de juegos seminuevos en GAME era la presencia de pegatinas adhesivas colocadas directamente sobre las carátulas o los cantos de las cajas. Estas etiquetas, que incluían el precio y otra información del producto, resultaban especialmente problemáticas porque, al retirarlas, solían dejar restos de pegamento o incluso dañar el material. Esta situación generaba frustración entre los usuarios, sobre todo entre coleccionistas, que valoran el buen estado de las cajas tanto como el propio juego.

Tras escuchar durante años las quejas de su comunidad, la empresa ha decidido introducir un nuevo sistema de etiquetado. A partir de ahora, los juegos de segunda mano utilizarán etiquetas sin adhesivo, es decir, papeles que no quedarán pegados de forma permanente a la carátula. De este modo, los clientes podrán retirar fácilmente la información del precio sin riesgo de estropear el producto ni dejar marcas visibles.

Este cambio responde directamente a una demanda histórica de los jugadores, que se remonta a varias generaciones de consolas, desde la época de PlayStation 2 o Xbox 360 hasta la actualidad. Durante todo ese tiempo, las pegatinas habían sido uno de los elementos más criticados en la experiencia de compra en tiendas físicas de videojuegos. La decisión de eliminarlas supone, por tanto, un gesto claro de la compañía hacia su base de clientes.

Desde GAME han reconocido implícitamente que esta práctica no era del agrado de los usuarios y han señalado que el cambio forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la experiencia en tienda. En este sentido, la empresa busca reforzar su relación con los consumidores y adaptarse a sus preferencias en un contexto en el que el mercado del videojuego está cada vez más dominado por el formato digital.

Además, esta medida se enmarca dentro de una nueva etapa para la compañía en España, en la que está introduciendo diferentes ajustes y mejoras tanto en sus servicios como en su imagen. El objetivo es consolidar su posición en el mercado y seguir siendo un referente para los jugadores que aún apuestan por el formato físico, especialmente en el ámbito de la compra y venta de productos de segunda mano.