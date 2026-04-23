Militao y Güler se pierden lo que resta de temporada con el Real Madrid y son duda para el inicio del Mundial

Eder Militao y Arda Güler son baja para lo que resta de temporada. El Real Madrid ha dado a conocer los partes médicos de ambos jugadores y sufren la misma lesión, en el bíceps femoral, solo que la del brasileño es en la pierna izquierda y la del turco en la derecha. Los dos no estarán durante estos seis partidos que le quedan al conjunto blanco y su presencia en los primeros partidos del Mundial peligra.

El Real Madrid ha realizado pruebas a ambos jugadores, que han determinado la peor noticia posible. Los dos estarán de baja hasta final de temporada. Las lesiones musculares que sufren les impedirán estar en los seis encuentros que les quedan a los blancos para afrontar el tramo final de la Liga, aunque no serán baja –teóricamente– para el Mundial, pero sí peligraría su presencia en los primeros partidos de Brasil y Turquía.

Las bajas de Militao y Güler no solo afectan al presente inmediato del Real Madrid, sino que también abren un escenario de incertidumbre de cara al inicio del verano. En principio, su recuperación llegaría a tiempo para el Mundial de Clubes, aunque su participación en los primeros encuentros del torneo queda en entredicho y dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Militao fue sustituido el martes contra el Alavés en el minuto 45 tras sentir molestias. Lo que parecía un susto en el brasileño va a ser más grave de lo esperado. En el caso de Arda Güler, ha sido un poco de sorpresa, ya que no había indicios de que el jugador turco estuviese lesionado. Ambos comenzarán sus respectivas recuperaciones, aunque parece que en el tramo final con el Real Madrid no van a tener opciones de participar más en Liga; su objetivo es estar a punto para el Mundial en junio.