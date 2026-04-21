La lesión de Militao se quedó en un susto: se marchó tras sentir un calambrazo en el muslo

Eder Militao volvió a dejar helado al público del Santiago Bernabéu. Tras un remate que estrelló en el larguero, el brasileño se quedaba tendido en el terreno de juego y tenían que entrar las asistencias médicas. Las alarmas saltaban una vez más, puesto que no hacía ni un mes que había regresado de la lesión que le tuvo parado casi cuatro meses. Al borde del descanso del partido que medía al Real Madrid con el Alavés, tenía que marcharse visiblemente dolorido.

Sin embargo, las primeras exploraciones no parecen revelar una lesión importante. Militao notó un calambre en la parte posterior del muslo que le llevó a abandonar el terreno de juego antes del descanso, por precaución, debido al historial importante de lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos.

Militao venía de superar una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal que sufrió en una derrota en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo. Sucedió el pasado 8 de diciembre y no era hasta el pasado 4 de abril cuando volvió a los terrenos de juego, con gol además, ante el Mallorca, en un partido que los blancos terminarían perdiendo.