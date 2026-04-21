Emotivo minuto de silencio en el Bernabéu en homenaje a Santamaría

El público del Santiago Bernabéu rindió un sentido homenaje a una de sus leyendas. Antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Alavés se guardó un minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, ganador de cuatro Copas de Europa con el conjunto blanco y de seis Ligas, además de una Copa del Generalísimo y otra Intercontinental, entre 1957 y 1966. El legendario defensor del conjunto blanco fallecía el pasado 15 de abril y el club guardó un emotivo minuto de silencio en su primer partido en casa tras su muerte, ya que también se hizo lo propio en Múnich.

De esta forma, el Bernabéu despedía a una de sus leyendas. Uno de los integrantes más importantes de aquel primer gran Real Madrid, que entró en la historia del fútbol mundial a lo grande, conquistando las cinco primeras Copas de Europa y que conseguiría otra seis años después. De todas ellas, en cuatro estuvo presente Santamaría.

Antes del partido frente al Alavés, el club realizó dos actos protocolarios, puesto que también se ofreció la Youth League ganada por el Juvenil A apenas 24 horas antes, en Lausana. El club lograba su segundo título continental en la categoría, al imponerse en penaltis al Brujas en la final. Unas horas después, los futbolistas acudían al Bernabéu para recibir la calurosa felicitación de un estadio que volvió a entonar el «¿Cómo no te voy a querer?».

Cuando se marcharon los canteranos, el equipo formó en el círculo central junto a los jugadores del Alavés y el equipo arbitral para mostrar su respeto a la figura de Santamaría, que a los 96 años ha fallecido. El defensa, que fue internacional con la selección de su país natal, Uruguay, y con España, fue también seleccionador español durante el Mundial de 1982 que se celebró en nuestro país. El estadio que le vio triunfar como futbolista le rendía un homenaje a la altura de su leyenda este martes.