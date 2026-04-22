Arbeloa: «Por supuesto que hay Liga y seguiremos peleándola»

El Real Madrid se reencontró con la victoria, por primera vez en abril, con un triunfo por 2-1 ante el Alavés. Al término del encuentro, Álvaro Arbeloa atendió a los medios para valorar la victoria y no dio por perdida la Liga, puesto que están a seis puntos del Barcelona tras el triunfo, aunque con un partido más. Arbeloa fue claro al afirmar que «por supuesto que hay Liga». «Matemáticamente hay Liga y seguiremos peleándola. Es lo que se nos exige, pero tenemos que seguir peleando hasta entonces», ha señalado.

«No creo que se haga ni largo ni corto. Es el objetivo que nos hemos marcado, ganar los siete partidos», ha destacado sobre lo que queda de Liga. Un calendario que no será nada sencillo para los blancos: «Encadenamos ahora tres partidos fuera de casa y son todas especialmente complicadas e importantes. Tenemos que recuperarnos bien y debemos hacer un gran esfuerzo para sacar un buen resultado en Sevilla».

También se pronunció sobre los pitos a Vinicius o Camavinga. En el caso del brasileño, puso en valor su capacidad para tirar del carro: «No es la primera vez que nos pasa pero Vinicius siempre ha hecho un gran esfuerzo para echarse el equipo a la espalda. No podemos negarle la actitud de no esconderse, es un gran madridista y siente mucho la camiseta».

Además, destacó que los pitos al futbolista no son «generalizados». «No tengo la sensación de que sea sólo con Vini. Nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio. Cuando era jugador también me han silbado, como un signo de exigencia», ha apuntado.

De Camavinga, el otro gran señalado por la afición, ha desvelado que le ha visto «bien» pese a la pitada. «Ha vuelto a estar en el campo, ayudando al equipo y tiene una gran versatilidad y experiencia. Creo que estos meses ha sido importante y ha sumado siempre minutos. Son chicos que llegaron muy jóvenes y tienen toda la confianza del entrenador», ha apuntado.

Sobre el encuentro, ha destacado que le ha gustado mucho el primer tiempo, en el que pudieron lograr una renta mayor: «Ha sido un partido con una gran primera parte, muy dominadores. Ha sido una pena no haber cerrado antes el partido porque las ocasiones las hemos tenido y lo hemos dejado más vivo de lo deseado al final».

No fue sencilla la segunda parte, en la que los vitorianos dieron un paso al frente. «El Alavés se estaba jugando mucho y nosotros veníamos de una gran decepción. Sabíamos que no iba a ser fácil y ahora hay que mirar a Sevilla y tenemos hacer un gran papel en ese próximo partido», señala el entrenador del Real Madrid..

«Yo tengo 23 jugadores y cualquiera de ellos tiene opciones de jugar el Mundial y yo voy a pensar en qué es lo mejor para el equipo», señaló Arbeloa sobre los minutos que le dio a Carvajal y lo necesario que es que el capitán juegue para poder llegar al Mundial.

El técnico no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la victoria del Juvenil A en la Youth League: «Estoy muy feliz por la victoria de los chicos de ayer. He trabajado con esta generación muchos años y estoy muy feliz por ellos, por el cuerpo técnico y por la dirección de cantera. Han hecho un gran trabajo».