Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Alavés

El Real Madrid ganó al Alavés (2-1) y se coloca a seis puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga. Eso sí, el conjunto madridista tiene un partido disputado más, ya que a los culés les falta su encuentro de esta 33ª jornada de Liga, duelo que jugarán este miércoles ante el Celta de Vigo en el Camp Nou. A la espera de ese partido, el Real Madrid se pone a seis del Barcelona.

Lo hace tras un cómodo encuentro en el Bernabéu, lejos de la brillantez, pero práctico, al derrotar por 2-1 al Alavés con goles de Kylian Mbappé y Vinicius. Por el Alavés anotó Toni Martínez en el último minuto de partido. Fue el reencuentro del Real Madrid con su estadio tras la eliminación en Champions y los últimos tropiezos en Liga.

Así, con este triunfo, el Real Madrid se va a los 73 puntos, seis menos que el Barcelona, aunque los de Flick tienen que jugar todavía el partido de esta 33ª jornada de Liga. Lo harán ante el Celta este miércoles. El Real Madrid sí que tiene mucha ventaja con el tercer puesto, que ocupa ahora el Villarreal, ya que está a 12 puntos. Esa segunda posición lo que da es acceso a la próxima Supercopa de España.

Al Real Madrid le quedan ya seis encuentros de Liga. Tras este partido ante el Alavés, el Real Madrid volverá a jugar en Liga el viernes, día en el que se medirá al Betis en el estadio de La Cartuja. Ese encuentro será de la 32ª jornada, que se disputa después de la 33ª por el cambio de fechas por el adelanto de la final de la Copa del Rey.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 79 puntos Real Madrid – 73 Villarreal – 61 Atlético de Madrid – 57 Betis – 47 Celta de Vigo – 44 Real Sociedad – 42 Getafe – 41 Athletic Club – 41 Osasuna – 39 Girona – 39 Espanyol – 38 Valencia – 36 Mallorca – 35 Rayo Vallecano – 35 Sevilla – 34 Alavés – 33 Elche – 32 Levante – 29 Real Oviedo – 27

Resultados de la 33ª jornada de Liga

Mallorca 1-1 Valencia

Athletic Club 1-0 Osasuna

Real Madrid 2-1 Alavés

Girona 2-3 Betis

Quedan por disputarse: