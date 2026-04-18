A Mourinho le preguntan por su futuro y su respuesta ya es viral: «¿Tú puedes garantizar…?»

José Mourinho se ha convertido en protagonista durante las últimas horas en Portugal con una respuesta viral en la rueda de prensa previa al importante partido que disputa el Benfica este domingo contra el Sporting de Portugal con la segunda plaza del campeonato liguero en juego. Le preguntaron al técnico portugués por su futuro y su respuesta no dejará indiferente a nadie.

«¿Puedes garantizar que te quedarás en el Benfica?», le señaló un periodista del medio RTP durante la rueda de prensa. José Mourinho le repreguntó con su respuesta: «¿Puedes garantizar que te quedarás en la RTP?».

Lo que no se esperaba técnico luso es la respuesta del periodista: «Puedo, porque nadie me quiere». Eso desató las risas de todos los presentes en la sala de prensa y también del propio entrenador portugués.

Mourinho no garantiza su continuidad en Portugal

Pero la clave de esta conversación, ya viral en Portugal, es que José Mourinho se hizo el loco y no pudo garantizar que el año que viene seguirá en el Benfica. Todo ello con los rumores que desde hace muchos años sitúan al portugués en el Real Madrid. Lo único que queda claro es que su futuro está en el aire y su continuidad en el fútbol luso no está garantizada.

Y es que José Mourinho sigue teniendo un gran cartel en el mundo de entrenadores. Ya sea en Europa y fuera de nuestro continente. Incluso en España, si Pellegrini cierra su etapa en el Real Betis, también colocan algunos rumores al entrenador luso en el equipo verdiblanco.